«La supervivencia del cáncer se ha duplicado en 30 años hasta el 60%»

Emilio Alba Conejo, galardonado con el XIV Premio Internacional de Investigación Oncológica Científica y Técnica Ramiro Carregal, con 30.000 euros, y Patricia Altea Manzano, distinguida con el VII Premio a Talentos Emergentes, con 15.000 euros, recibieron este jueves los premios en la gala celebrada en el Hotel Monumento San Francisco de Santiago.

El acto estuvo presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien quiso acompañar, una vez más, al empresario y mecenas Ramiro Carregal, quien destacó el recorrido de esta iniciativa. «En estos casi 15 años hemos querido reconocer a los más destacados investigadores de una enfermedad que sigue provocando mucho dolor, pero que, cada vez, se cura más. Y eso es gracias a la ciencia, a los investigadores y médicos que trabajan cada día para mejorar la sanidad y la salud de todos». Por su parte, Rueda felicitó a los premiados, así como a todas las personas que contribuyen al avance de la sociedad, especialmente al empresario Ramiro Carregal por su ejemplo de mecenazgo e implicación.

El presidente ejecutivo del jurado, el doctor Rafael López, agradeció a Ramiro Carregal su compromiso con este Premio Internacional y felicitó a los galardonados por incorporarse a una larga lista de médicos e investigadores que están contribuyendo a cambiar radicalmente el abordaje del cáncer.

Emilio Alba: «Intentaremos conseguir una supervivencia del 70% en 2030»

En su discurso de agradecimiento, el doctor Alba, catedrático de Oncología de la Universidad de Málaga, investigador principal del Grupo de Investigación Clínica y Traslacional en Cáncer de IBIMA y director científico de la Fundación CITAC (Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer), destacó la «impresionante» evolución de la oncología desde que inició su actividad en los años 80, cuando los pacientes eran diagnosticados con medios radiológicos que hoy podrían resultar rudimentarios, las cirugías eran muy agresivas, la radioterapia muy imprecisa «y solo disponíamos de algo más de una decena de fármacos con verdadera actividad contra la enfermedad tumoral», indicó.

Desde entonces, el conocimiento biológico sobre el cáncer «ha crecido de forma exponencial» permitiendo métodos de diagnóstico muy precisos y sensibles, cirugías muy eficaces y poco invasivas, nuevas técnicas de radioterapia con mucha menos toxicidad y tratamientos como terapias antidiana (medicina de precisión) o inmunoterapia. «El resultado final ha sido que la supervivencia del cáncer prácticamente se ha doblado en las tres últimas décadas pasando del 30 al 60%», explicó el premiado, quien recordó que el objetivo marcado por la Comisión Europea es lograr una supervivencia del 70% en 2030. «Objetivo ambicioso pero que hemos de intentar conseguir», subrayó.

Patricia Altea: «Este camino puede parece difícil, pero con pasión y esfuerzo es posible»

Por su parte, la investigadora Patricia Altea, científica titular de Organismos Públicos de Investigación del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), quiso aprovechar su intervención para lanzar un mensaje, a las nuevas generaciones: «Sé que este camino puede parecer difícil, incluso inalcanzable a veces. Pero también sé que, con motivación, esfuerzo y pasión, es posible recorrerlo. No solo para alcanzar metas personales o reconocimientos como este, sino para formar parte de algo mucho más importante: contribuir a hacer de nuestra sociedad un mundo mejor».

Explicó, además, que su camino en la investigación comenzó «con una pregunta muy sencilla: entender el cáncer». Con el tiempo, comprendió que no se trataba solo de entender la enfermedad, «sino de contribuir, aunque sea un poco, a cambiar la vida de las personas». Un camino que la ha llevado por diferentes etapas, países y laboratorios, pero del que todavía le queda mucho por recorrer. Finalmente, agradeció a Rafael López, por su implicación en estos premios y por su extraordinaria labor en el campo de la oncología. «Es un referente para mí y una inspiración para muchos de nosotros», señaló.

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Entre los asistentes al acto estaban, además de los miembros del jurado, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; varios representantes de las corporaciones locales de Santiago y Ribeira; la nueva rectora de la USC, Rosa Crujeiras, así como numerosas personalidades del ámbito académico, sanitario e institucional de Galicia.