La USC recupera el máster en Matemáticas: estas son sus principales novedades para el curso 2026-27

El máster en Matemáticas de la Universidade de Santiago (USC) volverá a ofertarse en el curso académico 2026-2027, después de no haberse impartido en el presente curso al no alcanzarse el número mínimo de estudiantes exigido por la normativa. La titulación regresará con importantes novedades, entre ellas el cambio de horario, que pasará a ser de tarde.

Tras la polémica generada por su suspensión —que motivó protestas y una recogida de firmas tanto por parte del estudiantado como del profesorado y del personal de administración y servicios—, la Xunta de Galicia abrió un proceso de negociación con la USC para replantear el diseño del máster y garantizar su viabilidad futura. “Propusimos un nuevo plan de estudios con modalidad virtual y la Xunta dio el visto bueno”, explica Adrián Fernández Tojo, coordinador del máster, quien afirma que el equipo docente está “muy satisfecho" tras el gran esfuerzo realizado para volver a ponerlo en marcha.

La principal novedad es la incorporación de una modalidad virtual basada en docencia síncrona, es decir, clases en directo que podrán seguirse desde cualquier lugar. Este formato permitirá mantener la interacción con el profesorado y con el resto del alumnado. Además, las sesiones quedarán grabadas para facilitar su consulta posterior.

"Confiamos en que será un éxito, ya que en Galicia necesitamos expertos en matemática pura" Adrián Fernández Tojo — Coordinador del máster en Matemáticas

El máster mantendrá también su modalidad presencial tradicional. En total, se ofertarán 40 plazas: 20 en formato virtual y 20 en formato presencial. Para que la titulación pueda impartirse, según Fernández, será necesario alcanzar al menos 20 estudiantes matriculados.

Otra de las modificaciones destacadas es la ampliación de la oferta de asignaturas optativas, que abarcarán áreas como álgebra, análisis matemático, geometría, topología y astronomía. “Antes las materias eran más generalistas y ahora buscamos una mayor especialización”, señala Fernández.

Además, el programa incorpora por primera vez prácticas curriculares en empresas (6 ECTS), con el objetivo de reforzar su orientación aplicada y mejorar la empleabilidad del estudiantado.

“Confiamos en que será un éxito, ya que en Galicia necesitamos expertos en matemática pura”, concluye el coordinador, quien recuerda que el plazo de matrícula se abrirá a finales de junio.