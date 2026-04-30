Violeta Gil (actriz) en Santiago: "El miedo se combate con mucha confianza"

Tras el prestreno de este miércoles en Santiago con sold out, el cine Numax alberga este jueves un coloquio sobre "Así chegou a noite - Así llegó la noche", película de Ángel Santos, quien junto al actor Denis Gómez y a la actriz Violeta Gil, hila una mesa redonda en el citado espacio a las 19 horas.

Tras la charla se hará un pase de "Así chegou a noite" (entradas a 4 euros) y otros posteriores el sábado y domingo a las 18.40 h.

En conversación previa con EL CORREO GALLEGO, Violeta Gil, parte de un elenco que completa Miquel Insúa, habla del primer contacto con Ángel Santos para levantar este largometraje producido por Maruxiña Film Company, Amateurfilms y Matriuska Producciones, una trama que aborda la historia de un escultor aislado que recibe la visita de una antigua amante.

Sobre libros y el cine

"Conocí el trabajo cinematográfico de Ángel, y él nuestro trabajo con la compañía teatral La Tristura, y él siempre tuvo la idea de meterme en sus películas, de hecho, su peli anterior, 'Las altas presiones' (2014), contó en el reparto con mi compañera de la compañía de teatro, Itsaso Arana, y cuando Ángel leyó mi primer poemario, 'Antes de que tiréis mis cosas', decidió reescribir el personaje femenino de esta película en base a ese poemario y avanzamos hasta que decidí aceptar el papel".

"Es una película lenta pero que tiene su público, un público al que quiere ver historias que se toman su tiempo" Violeta Gil — Actriz de "Asi chegou a noite"

"Es una película frágil porque los materiales y las emociones que se manejan en la trama son frágiles. Es una película lenta pero que tiene su público, un público al que quiere ver historias que se toman su tiempo, historias que no se explican del todo..." detalla Violeta Gil (Hoyuelos, Segovia, 1983), más acostumbrada a estar detrás del foco en su caminar por el mundo escénico que en ese primer plano que le da ahora "Así chegou a noite - Así llegó la noche".

Fe y confianza

"Tenía miedo al principio, pero luego he recibido elogios...", cuenta. Y relata así como encaró las nieblas iniciales antes de meterse en el papel de la protagonista de este segundo largometraje de Ángel Santos

"El miedo se combate con mucha confianza", explica. Y añade: "Lo logré confiando mucho en la relación de amistad con Ángel y con Denís. Además, Denis y yo nos llevamos muy bien desde el principio, y también hay en todo el proceso una cuestión de fe..." concluye Violeta Gil antes de aludir a su paladar interpretativo.

"Veo mucho cine, más cine que teatro, y me gusta mucho el trabajo actoral de Carla Simon y Joachim Trier... De él me encantan películas como 'La peor persona del mundo' (2021) y 'Valor sentimental' (2025)".

Ángel Santos, formado en Santiago

Completamos el anticipo del coloquio con el cineasta Ángel Santos (Marín, 1976), que estudió en Historia del Arte en la USC, antes de pulir su formación en el Centre d'Estudis Cinematográfics de Catalunya, en Barcelona.

"Estudié en Santiago y hay algo de los itinerarios del Casco Vello que cuando imagino ciertos escenarios siempre me lleva a Santiago, aunque esta última película no se grabase en Santiago..." dice sobre un largometraje con exteriores en Sanxenxo o Meaño, entre otros puntos de la geografía gallega.

Empieza por aludir a la fragilidad de la historia que cuenta "'Así chegou a noite".

"Hay un punto de partida de la película que nace desde sensaciones. En mi caso sobre la necesidad de estar presente, de la exhibición de mostrar quienes somos todos el rato, y de ahí sale un personaje que renuncia un poco a todo eso, ese escultor que necesita desconexión y silencio en medio de estos tiempos tan ruidosos".

Premio a la mejor dirección en el último Festival de Gijón,

Hacer un largometraje 12 años después del primero ("Las altas presiones") no es lo más habitual, pero su caso empieza a ser más común en una industria audiovisual donde cada quien lleva su ritmo y reparte el tiempo entre diversos intereses profesionales y/o personales, algo menos visto en la era del siglo pasado.

"Mi carrera renuncia a esto de ser productivo todo el tiempo pero no he estado parado, he hecho cortos, he producido, he montado un festival, he dado clases..." Ángel Santos — Cineasta

"Mi carrera renuncia a esto de ser productivo todo el tiempo pero no he estado parado. He hecho cortos, he producido, he montado un festival (Novos Cinemas), he dado clases...", detalla Ángel Santos el ganador del premio a la mejor dirección en el último Festival de Gijón antes de aludir al bum de las plataformas de streaming, entorno que no le atrae.

"Es como ir a una fiesta a la que, en realidad, no quieres acudir... Esas plataformas crean mucho trabajo y mucha producción pero a mi juicio no están trayendo cosas muy interesantes a nivel artístico y no me peleo con esos molinos...", cuenta.

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"La mía es una visión muy afrancesada porque para mí el cine francés es un pilar fundamental", algo que queda claro a poco que cada mirada espectadora rastreé entre los silencios y planos serenos de su cine.