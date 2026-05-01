1º de maio
Aitor Bouza chama a loitar pola «igualdade real e efectiva»
O secretario xeral do PSdeG de Santiago alenta na homenaxe a Pablo Iglesias a «falar alto e claro contra suposta prioridade nacional»
O PSOE de Santiago realizou un ano máis a súa ofrenda floral ante a estatua do fundador do partido, Pablo Iglesias (en Vite). «Estamos un ano máis ante a nosa figura de referencia», dicía o secretario xeral do PSdeG compostelán, Aitor Bouza, «e durante tantos anos reivindicando a xustiza social e a igualdade real e efectiva».
Bouza fixo fincapé no seu discurso en que «este é un ano especial, porque estamos a ver como non mundo, non só aquí en Santiago ou en Galicia, ou en España, senón no mundo volvemos ter as mesmas formas, os mesmos ataques ás liberdades e á igualdade que xa vimos no pasado».
O secretario xeral do PSOE de Santiago instou os presentes na homenaxe a «reivindicar non só ese pasado do que estamos orgullosos» porque tamén «estamos aquí non só para mirar cara a atrás, tamén para mirar cara adiante e dicirlle a toda esa xente que tanto está esperando do socialismo que a igualdade sexa real e efectiva que a receita xa está inventada: a unión da clase traballadora».
Bouza fixo mención á Internacional socialista e instou a todos «os traballadores e as traballadoras a seguir defendendo eses valores que o noso fundador nos trasladou». Mais o secretario xeral compostelán advertiu que «agora non só temos que soñar para que a sociedade siga avanzando, temos que estar vixilantes para que os dereitos conquistados non nos sexan arrebatados».
«Temos que estar vixilantes para que os dereitos conquistados non nos sexan arrebatados»
O deputado socialista fixo referencia tamén a «eses retrocesosque se pretenden facer por parte do PP e de Vox aquí en Galicia, tamén Vox metido dentro do PP», e aludiu a que en termos de igualdade «nos intentan camuflar as súas políticas», polo que instou a militancia a falar alto e claro contra «esa suposta prioridade nacional duns cidadáns frente a outros».
