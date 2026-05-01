Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
1 de MayoViviendas en SantiagoAccidente NegreiraPremios Ramiro Carregal
instagram

1º de maio

Aitor Bouza chama a loitar pola «igualdade real e efectiva»

O secretario xeral do PSdeG de Santiago alenta na homenaxe a Pablo Iglesias a «falar alto e claro contra suposta prioridade nacional»

O PSOE de Santiago asistiu este 1 de maio á súa tradicional ofrenda ante a estatua de Pablo Iglesias

O PSOE de Santiago asistiu este 1 de maio á súa tradicional ofrenda ante a estatua de Pablo Iglesias / cedida

El Correo Gallego

Santiago

O PSOE de Santiago realizou un ano máis a súa ofrenda floral ante a estatua do fundador do partido, Pablo Iglesias (en Vite). «Estamos un ano máis ante a nosa figura de referencia», dicía o secretario xeral do PSdeG compostelán, Aitor Bouza, «e durante tantos anos reivindicando a xustiza social e a igualdade real e efectiva».

Bouza fixo fincapé no seu discurso en que «este é un ano especial, porque estamos a ver como non mundo, non só aquí en Santiago ou en Galicia, ou en España, senón no mundo volvemos ter as mesmas formas, os mesmos ataques ás liberdades e á igualdade que xa vimos no pasado».

O secretario do PSdeG local, Aitor Bouza, e Marisa Rodríguez, secretaria da UXT Compostela Barbanza

O secretario do PSdeG local, Aitor Bouza, e Marisa Rodríguez, secretaria da UXT Compostela Barbanza / cedida

O secretario xeral do PSOE de Santiago instou os presentes na homenaxe a «reivindicar non só ese pasado do que estamos orgullosos» porque tamén «estamos aquí non só para mirar cara a atrás, tamén para mirar cara adiante e dicirlle a toda esa xente que tanto está esperando do socialismo que a igualdade sexa real e efectiva que a receita xa está inventada: a unión da clase traballadora».

Bouza fixo mención á Internacional socialista e instou a todos «os traballadores e as traballadoras a seguir defendendo eses valores que o noso fundador nos trasladou». Mais o secretario xeral compostelán advertiu que «agora non só temos que soñar para que a sociedade siga avanzando, temos que estar vixilantes para que os dereitos conquistados non nos sexan arrebatados».

Noticias relacionadas y más

«Temos que estar vixilantes para que os dereitos conquistados non nos sexan arrebatados»

Aitor Bouza

— Secretario xeral do PSOE de Santiago

O deputado socialista fixo referencia tamén a «eses retrocesosque se pretenden facer por parte do PP e de Vox aquí en Galicia, tamén Vox metido dentro do PP», e aludiu a que en termos de igualdade «nos intentan camuflar as súas políticas», polo que instou a militancia a falar alto e claro contra «esa suposta prioridade nacional duns cidadáns frente a outros».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El batallón de Lavacolla: 400 operarios trabajan contrarreloj en la nueva pista del aeropuerto de Santiago
  2. María José, vecina de Mallou que perderá su casa por el nuevo barrio: 'Es una tomadura de pelo y vamos a pelear
  3. Un brote de sarna noruega afecta a al menos una veintena de trabajadores sanitarios del Hospital Provincial de Conxo
  4. Dos estudiantes de Santiago logran la medalla de plata en la Olimpiada Española de Química
  5. Un paseo virtual por el barrio que transformará Santiago con 3.600 nuevas viviendas: 'Da continuidad al crecimiento de la ciudad
  6. El techno conquista la cima de Santiago: el gran festival que aterriza en la Cidade da Cultura
  7. Diez claves del Ensanche Norte de Santiago: el barrio donde vivirá tanta gente como en Oroso o Negreira
  8. Galicia triunfa en Prime Video: Esta es la serie de ciencia ficción del momento rodada en Santiago

Cincuenta estudiantes son reconocidos por su esfuerzo académico en la residencia Almirante Martorell de Santiago

Raxoi e Numax divulgan a memoria histórica nos centros educativos de Santiago

Raxoi e Numax divulgan a memoria histórica nos centros educativos de Santiago

Herido un ciclista tras ser atropellado en la rúa dos Concheiros: "Estaba en el suelo quejándose de dolor en la espalda"

Herido un ciclista tras ser atropellado en la rúa dos Concheiros: "Estaba en el suelo quejándose de dolor en la espalda"

De picheleiro a picholeiro: la otra identidad de los santiagueses que viene de una ciudad construida para conducir el agua

De picheleiro a picholeiro: la otra identidad de los santiagueses que viene de una ciudad construida para conducir el agua

Raxoi salda parte de la deuda con las entidades que gestionan las becas de comedor

Dos bloques, 18 viviendas y una fachada acristalada: así será un nuevo edificio del centro de Santiago

Dos bloques, 18 viviendas y una fachada acristalada: así será un nuevo edificio del centro de Santiago

A municipalización dos parkings das prazas de Galicia e Vigo: chega o informe de Eptisa... un ano despois

A municipalización dos parkings das prazas de Galicia e Vigo: chega o informe de Eptisa... un ano despois
Tracking Pixel Contents