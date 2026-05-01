Dos bloques, 18 viviendas y una fachada acristalada: así será un nuevo edificio del centro de Santiago

La avenida de Rosalía de Castro, una de las principales arterias de Santiago, se prepara para una transformación significativa con la construcción de una nueva edificación en los solares que ocupaban tres inmuebles, en Rosalía de Castro 120-122 y en el número 7 de la Avenida Mestre Mateo, ya demolidos. La actuación, promovida por Ronsel Atlántico SL, ha recibido esta semana la licencia municipal para iniciar las obras.

El proyecto contempla la edificación de dos volúmenes independientes, cada uno con su propio portal, que incluirán sótano, planta baja, tres alturas y bajo cubierta. En total, se levantarán 18 viviendas -nueve por cada bloque-, mientras que las plantas bajas estarán destinadas a uso comercial. Además, el conjunto contará con un patio interior ajardinado que aportará un espacio de respiro en el corazón de la manzana.

Campus Sur y elementos móviles

El diseño arquitectónico busca un equilibrio entre tradición y modernidad. Según explica el arquitecto Jesús M. Carrillo Pena, del estudio Carquitec, la fachada orientada a Rosalía de Castro mantendrá parcialmente la fisonomía actual debido a su ubicación en el Camino Portugués, una de las rutas históricas de peregrinación. En cambio, la fachada hacia la avenida do Mestre Mateo, con vistas al Campus Sur, será completamente nueva, con un diseño acristalado y una piel exterior de elementos móviles que permitirán modular la entrada de luz y las vistas.

La fachada hacia la avenida do Mestre Mateo, con vistas al Campus Sur, será completamente nueva, con un diseño acristalado / Carquitec

El empleo de materiales como el zinc prepatinado en la cubierta y en parte de las fachadas refuerza la apuesta por una estética contemporánea y eficiente. El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 1,9 millones de euros.

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