Cincuenta estudiantes son reconocidos por su esfuerzo académico en la residencia Almirante Martorell de Santiago
El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, destacó el apoyo institucional a la educación pública y al talento joven durante el acto
La residencia de estudiantes de la Armada Almirante General Martorell, en Santiago, celebró el acto de imposición de becas del curso 2025-2026, en el que se distinguió a 50 estudiantes por su dedicación, rendimiento y compromiso con sus estudios.
El evento puso el foco en el esfuerzo del alumnado residente, que cursa titulaciones muy diversas como Administración y Dirección de Empresas, Biotecnología, Farmacia, Derecho, Historia, Medicina, Informática o Química. La entrega de becas supone un reconocimiento al trabajo constante de estos jóvenes a lo largo del curso académico.
Durante la ceremonia también se destacó el papel de la residencia como un espacio que facilita el desarrollo académico, especialmente para estudiantes vinculados a familias militares, ofreciendo recursos que favorecen la conciliación y la movilidad.
Al acto asistieron diversas autoridades civiles y militares, entre ellas el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, quien subrayó en su intervención la importancia de apoyar el talento joven y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. En este sentido, reafirmó el compromiso institucional con la educación pública y el reconocimiento del mérito académico.
La jornada sirvió, en definitiva, para poner en valor el esfuerzo de medio centenar de estudiantes que, con su dedicación, representan una apuesta clara por la formación y el futuro.
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