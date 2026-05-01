Herido un ciclista tras ser atropellado en la rúa dos Concheiros: "Estaba en el suelo quejándose de dolor en la espalda"

Un ciclista que circulaba este viernes por la rúa dos Concheiros ha resultado herido después de ser atropellado. El suceso vuelve a romper la calma de este barrio de Santiago, después de las lamentables imágenes que tuvieron que presenciar sus vecinos este jueves, cuando dos hombres protagonizaron una pelea a bastonazos a plena luz del día.

Fuentes consultadas del 112 Galicia confirman a EL CORREO GALLEGO que este atropello ha ocurrido en torno a las 12:22 horas, a la altura del número 17 de la rúa dos Concheiros. Fue un particular que pasaba por la zona en el momento del accidente el que avisó a los servicios de emergencias, alertando de que tras ser embestido, "el ciclista permanecía en suelo quejándose de dolor en la espalda".

El atropello ha vuelto a romper la calma de esta calle de Santiago, después de la pelea que hubo este jueves entre dos hombres a bastonazos / Antonio Hernández

Desplazados los servicios médicos y la Policía Local

Con esta información, desde el centro de operaciones de Axega han dado aviso tanto a Urxencias Sanitarias como a la Policía Local de Santiago, que se han desplazado hasta el punto del atropello para atender al ciclista herido e investigar lo ocurrido.

Imagen de archivo de una intervención policial en los Concheiros / Antonio Hernández

Consciente en todo momento

Tal y como explica una vecina de la rúa dos Concheiros a este diario, las heridas sufridas por el hombre atropellado este jueves en Santiago al parecer no serían de gravedad. Según esta mujer, cuando ocurrió el accidente "me acerqué un segundo a mirar y, por lo que pude ver, el señor estaba consciente y creo que estaba bien", comenta.