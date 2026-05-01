SUCESOS EN SANTIAGO
Herido un ciclista tras ser atropellado en la rúa dos Concheiros: "Estaba en el suelo quejándose de dolor en la espalda"
Hasta el lugar del accidente se han desplazado Urxencias Sanitarias y agentes de la Policía Local de Santiago
Un ciclista que circulaba este viernes por la rúa dos Concheiros ha resultado herido después de ser atropellado. El suceso vuelve a romper la calma de este barrio de Santiago, después de las lamentables imágenes que tuvieron que presenciar sus vecinos este jueves, cuando dos hombres protagonizaron una pelea a bastonazos a plena luz del día.
Fuentes consultadas del 112 Galicia confirman a EL CORREO GALLEGO que este atropello ha ocurrido en torno a las 12:22 horas, a la altura del número 17 de la rúa dos Concheiros. Fue un particular que pasaba por la zona en el momento del accidente el que avisó a los servicios de emergencias, alertando de que tras ser embestido, "el ciclista permanecía en suelo quejándose de dolor en la espalda".
Desplazados los servicios médicos y la Policía Local
Con esta información, desde el centro de operaciones de Axega han dado aviso tanto a Urxencias Sanitarias como a la Policía Local de Santiago, que se han desplazado hasta el punto del atropello para atender al ciclista herido e investigar lo ocurrido.
Consciente en todo momento
Tal y como explica una vecina de la rúa dos Concheiros a este diario, las heridas sufridas por el hombre atropellado este jueves en Santiago al parecer no serían de gravedad. Según esta mujer, cuando ocurrió el accidente "me acerqué un segundo a mirar y, por lo que pude ver, el señor estaba consciente y creo que estaba bien", comenta.
- El batallón de Lavacolla: 400 operarios trabajan contrarreloj en la nueva pista del aeropuerto de Santiago
- María José, vecina de Mallou que perderá su casa por el nuevo barrio: 'Es una tomadura de pelo y vamos a pelear
- Un brote de sarna noruega afecta a al menos una veintena de trabajadores sanitarios del Hospital Provincial de Conxo
- Dos estudiantes de Santiago logran la medalla de plata en la Olimpiada Española de Química
- Un paseo virtual por el barrio que transformará Santiago con 3.600 nuevas viviendas: 'Da continuidad al crecimiento de la ciudad
- El techno conquista la cima de Santiago: el gran festival que aterriza en la Cidade da Cultura
- Diez claves del Ensanche Norte de Santiago: el barrio donde vivirá tanta gente como en Oroso o Negreira
- Galicia triunfa en Prime Video: Esta es la serie de ciencia ficción del momento rodada en Santiago