Raxoi e Numax promoven a memoria histórica nos centros educativos de Santiago

O Concello, en colaboración coa cooperativa, amplía as actividades dirixidas a alumnado de Secundaria coa proxección de dúas películas e o desenvolvemento dunha unidade didáctica

Fotograma da película 'A lingua das bolboretas'

O Concello de Santiago continúa ampliando a programación relacionada coa memoria histórica nos centros educativos composteláns. O luns 4 de maio, e da man da Cooperativa Numax, comeza un novo programa a través do cinema no que participará alumnado de 3º e 4º da ESO do IES Rosalía de Castro e do IES Antón Fraguas. A actividade consistirá na proxección de dous filmes e no deseño dunha unidade didáctica.

A actividade enmárcase dentro das propostas que desde o goberno municipal se están a desenvolver no Ano da Memoria neste 2026 no que se cumpren os 90 anos do golpe de Estado do franquismo. A concelleira de Capital Cultural e Memoria, Míriam Louzao, considera "fundamental" dotar á mocidade do coñecemento do que sucedeu durante a ditadura e ve "crucial" que as xeracións máis novas desenvolvan o seu sentido crítico.

Desde Raxoi indican que por esta razón póñense en marcha este tipo de accións, "nun contexto marcado polos discursos de odio e desinformación", para que contribúan a desenvolver esa capacidade de pensamento crítico. Ademais, a alfabetización cinematrográfica "supón o coñecemento dunha linguaxe que permite descubrir o cinema, alén de pensar o mundo a través del", engaden. O goberno local tamén apunta que "a unión de educación e cinema favorece a ambos os dous campos: por unha banda, ensinar a ver cinema fomenta a valorización positiva da cultura e, por outro lado, ensinar mediante o cinema axuda na formación de individuos críticos, analíticos e autónomos". 

Proxección e acompañamento

Os dous filmes que abordan cuestións relacionadas coa Memoria Histórica seleccionados son A lingua das bolboretas (José Luis Cuerda, 1999) e El 47 (Marcel Barrena, 2024). A actividade tamén inclúe o deseño dunha unidade didáctica para cada filme e o acompañamento presencial dos grupos de secundaria que participen do previo e posterior á proxección. Este acompañamento está dividido en tres partes: nunha primeira, unha traballadora de Numax realiza unha sesión nos centros para contextualizar o filme e traballar algúns conceptos básicos de linguaxe cinematográfica e Memoria Histórica; a segunda sesión ten lugar no cinema Numax, onde se proxecta o filme, e a terceira sesión ten lugar nos centros educativos, onde se realiza unha actividade para favorecer a reflexión individual e colectiva.

Este proxecto forma parte dun programa máis amplo para achegar a memoria histórica a diferentes segmentos de poboación. Así, para o alumnado compostelán, ademais das actividades que se realizarán en colaboración coa Cooperativa Numax, tamén se proxectará para estudantado de secundaria a novela visual e interactiva Antes de maio que recolle a loita estudiantil contra o franquismo de marzo de 1968, mentres que para o alumnado de primaria estase traballando nun proxecto ao redor da indentidade do rural compostelán.

Os filmes seleccionados

A lingua das bolboretas é un filme ambientado na Galicia do final da Segunda República que narra a amizade dun alumno co seu mestre de primaria, ameazado polo fascismo. A película é unha adaptación de tres relatos do libro Que me queres, amor?, de Manuel Rivas, que o guionista Rafael Azcona converteu nunha soa historia de aprendizaxe, coa educación como protagonista. Ademais, este 2026 celébrase o centenario do nacemento de Azcona, unha das figuras máis importantes da historia do cinema español.

El 47 (Marcel Barrena, 2024) é unha película que relata como Manolo Vital, un condutor de autobús na Barcelona de 1978, protagonizou un acto de disidencia pacífica, ao desmontar unha mentira que o Concello non paraba de repetir: os autobuses non podían subir as costas do seu distrito. Co este filme trátanse cuestións como a migración interior, os movementos veciñais ou a resistencia á ditadura a través da música.

Tras as proxeccións nos dous centros educativos, está previsto elaborar un documento para o profesorado para que os materiais poidan ser usados por outros grupos no futuro. 

