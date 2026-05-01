Raxoi salda parte de la deuda con las entidades que gestionan las becas de comedor

El concelleiro de Facenda de Santiago, Manuel César, desveló en el pleno municipal de este jueves que Raxoi ha pagado esta misma semana parte de la deuda que mantenía con las entidades colaboradoras de las becas de comedor y actividades extraescolares. En concreto, el Concello ha ingresado las cantidades correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025, de manera que ahora adeuda las pertenecientes al primer trimestre de este año.

César indicó que se había producido el pago durante el debate de una moción presentada por el PP para exigir que se hiciera de manera inmediata y reclamar un cambio en el sistema. "É o terceiro ano no que sucede. Ano tras ano seguen fallando nisto", criticó Borja Rubio, que reprochó al gobierno local que "converteron estas asociacións no salvavidas da súa propia falta de xestión". Rubio afirmó que la búsqueda de una fórmula alternativa que implique un adelanto del pago "é a única solución para que as entidades non estean acumulando cinco meses sen cobrar", recordando que se aprobó una iniciativa al respecto en un pleno de 2024.

César se disculpa con familias y entidades

El titular de Facenda pidió "desculpas pola tardanza" a familias y entidades por la situación generada y explicó que el motivo de la demora se debe a la implantación de la nueva aplicación contable, que "levou moito máis do que tiñamos pensado". Añadió que es un proceso "complexo" y que "estamos facendo este esforzo para mellorar a xestión".

Por parte del gobierno también intervino María Rozas, responsable de Servizos Sociais, para recordar que "fixemos unha aposta contundente" por las becas de comedor, con 1,1 millones de euros de presupuesto y casi 2.000 beneficiarios. Aseguró que estudiaron las posibilidades de pago adelantado, pero que presenta complicaciones por las limitaciones que impone la ley. "Non desisto de atopar unha solución neste sentido", subrayó.

Aprobación de la moción

Por su parte, la socialista Marta Abal, puso ejemplos de otros lugares en los que se aplica esta fórmula e instó a explorarla. La no adscrita Marta Álvarez se pronunció en sentido similar y lamentó la situación vivida refleja la "disfunción estructural" del sistema actual. La moción del PP finalmente fue aprobada con los votos a favor de toda la oposición y las abstenciones de los grupos que forman el gobierno.