Sara Torres, doblete en Santiago: presenta el libro 'El pensamiento erótico' y acude al foro 'Rosalía en Camiño 2026'

Sara Torres, una de las escritoras de moda en la escena literaria española, va a hacer un doblete en Santiago. Presenta el martes 5 de mayo en la librería Cronopios un último libro llamado "El pensamiento erótico" (Reservoir Books) y acude el jueves 7 de mayo y el viernes 8 a citas organizadas dentro del foro 'Rosalía en Camiño 2026'

Facultad de Filosofía

"El evento de la temporada, Sara Torres viene a Galicia y estará en la Facultad de Filosofía (19 horas), lugar de pensamiento, espacio perfecto para escuchar esa conversación que mantendrá con Ismael Ramos, lujazo máximo, en torno a su ensayo 'El pensamiento erótico'. Nuestro escaparate y nosotras estamos preparadísimas e ilusionadas esperando veros a todas", señalan desde Cronopios sobre esa cita literaria.

Formación aquí y fuera

Sara Torres (Gijón, 1991) estudió Lengua Española y sus Literaturas en la Universidad de Oviedo y es doctora por la Universidad Queen Mary de Londres y el jueves 7 de mayo, acude al foro 'Rosalía en Camiño 2026' para charlar en Compostela, desde las 20 h con Erín Moure, en el Xardín das Pedras que Falan (exterior del Pazo de Fonseca; ojo, si llueve se iría al Salón Nobre de Fonseca). Y el viernes 8, la autora astur recita en ese mismo lugar, desde las 19 horas, junto a Tiago Alves Costa, Yolanda Castaño, Xurxo Mariño, Miren Agur Meabe y Erín Moure.

Sara Torres, que suma 91.000 followers en Instagram, recibió en 2023 en Sevilla el premio Javier Morote a la mejor autora revelación de 2022, distinción otorgada por los libreros de España (Cegal) por su primera novela, "Lo que hay" (Reservoir B).

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Entrada libre

'Rosalía en Camiño 2026' es un evento coordinado por Chus Pato y patrocinado por Xunta de Galicia, donde colaboran la Universidade de Santiago (USC), el Concello de Santiago y el Conseil des arts et des lettres du Québec. Se celebra en Padrón y Santiago, de hecho, empieza el miércoles 6 de mayo en la Casa de Rosalía (19 h.) con un diálogo entre Miren Agur Meabe y Xurxo Mariño (modera Daniel Salgado), paso previo a un recital padronés de ese mismo día a las 20 h. con el listado de voces ya mencionado: Torres, Alves Costa, Castaño, Mariño, Meabe y Moure.