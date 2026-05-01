Santiago estrena terraza secreta: un oasis de paz junto al río Sarela para desconectar al atardecer

Vegetación exuberante, mesas de madera y el murmullo del río. Suena a Bali, pero, para disfrutar de este oasis natural, no hace falta coger aviones ni cambiar de zona horaria.

Es en Santiago -a solo 40 minutos andando desde el Obradoiro- donde ha abierto la que promete convertirse en una de las terrazas más mágicas del verano, con permiso de otros iconos de la urbe como la terraza del Hotel Costa Vella. Se trata de Sarela Garden, un bucólico bar al aire libre con oferta de vinos, cañas y cócteles, en el que se puede alargar la tarde bajo la sombra de las pérgolas.

Sarela Garden, el nuevo rincón más 'instagrameable' de Santiago

Aunque hace apenas dos semanas que inició su actividad, esta terraza compostelana situada en la Rúa da Codeseira de Vidán ya ha conquistado a más de un picheleiro. Así lo reflejan los comentarios que ha recibido el local en sus redes sociales, donde la ciudad ya ha encontrado un adjetivo para describirla: "Espectacular".

Los que ya la han visitado la definen como "un sitio único en Santiago" donde "tomarse una cerveza oyendo bajar el agua del río". "Este entorno es maravilloso", indicaba uno de los usuarios, que pudo acercarse al jardín del Hotel Sarela Natura.

Y es que la terraza se encuentra dentro de las instalaciones de este complejo hotelero, aunque, como indica el propio lugar, el Sarela Garden está "abierto a todos los públicos". Eso sí, para sentarse en alguna de sus mesas y ver pasar las horas bajo la cálida luz de sus guirnaldas de luces hay que aguardar al viernes, cuando empieza el horario de apertura.

Tanto este día como el sábado, el jardín del río Sarela recibe a las visitas desde las 16.30 hasta las 22.00 horas. El domingo, la horquilla se estira para empezar la jornada un poco antes, a las 12.00 horas, dando tiempo tanto al vermú como a las cañas de la tarde.

Cañas, cócteles y mucha naturaleza

La oferta de esta terraza recién inaugurada en Santiago incluye opciones para todos los gustos. Los más tradicionales pueden gozar de un refresco, un café o de una cerveza, con marcas como Mahou o Estrella Galicia.

En su barra también se descorchan botellas de vino y se preparan cócteles capaces de levantarle el ánimo a cualquiera después de una semana dura. Viajando en las bandejas, los camareros distribuyen pinchos variados con, entre otras cosas, frutos secos o jamón, que ayudan a matar el 'gusanillo' antes de ir a cenar.

Además del entorno natural que rodea el establecimiento, en el propio bar se potencia esa sensación de estar muy lejos de la urbe. El número de mesas, por ejemplo, compite con el de las macetas que decoran el espacio y con algunos animales curiosos que habitan el río Sarela, como las familias de patos.

Un buen momento para visitar la cafetería es al atardecer, cuando el cielo se tiñe de rosa y se refuerza el ambiente tropical que lo envuelve todo. Porque precisamente es así como el negocio se presenta: "Un pedacito de paraíso junto al río" a un paso del centro.