El pre-Año Santo dispara las cifras del Camino de Santiago: abril y el primer cuatrimestre marcan máximos históricos

El Camino de Santiago continúa su senda de crecimiento en 2026 y lo hace con cifras históricas en un periodo tradicionalmente considerado de temporada baja. Tanto el mes de abril como el acumulado del primer cuatrimestre confirman una tendencia al alza que no solo consolida la recuperación tras la pandemia, sino que sitúa al Camino en una nueva fase de expansión, marcada por su creciente internacionalización.

Durante el mes de abril de 2026 se registraron 56.230 peregrinos, el mejor dato de la serie reciente y claramente por encima de los años anteriores. La evolución es significativa si se compara con los 54.653 de 2025, los 42.291 de 2024 o los 40.904 de 2023, y aún más si se toma como referencia el impacto de la pandemia en el Año Santo 2021, cuando apenas se contabilizaron algo más de un millar de caminantes. Este crecimiento sostenido confirma que abril, en este caso coincidienco con la Semana Santa, se ha consolidado como un mes clave dentro del calendario jacobeo, dejando atrás su carácter de antesala de la temporada alta.

Más revelador aún resulta el comportamiento del primer cuatrimestre del año. Entre enero y abril, el Camino ha sumado 80.101 peregrinos, superando ampliamente los 75.171 de 2025 y los 70.514 de 2024, lo que supone un nuevo máximo reciente. Se trata de un crecimiento más moderado que el experimentado tras la pandemia, pero igualmente sólido, en torno al 7 % interanual, lo que apunta a una fase de madurez en la que el Camino sigue creciendo de forma constante.

Predominio de peregrinos internacionales

Uno de los aspectos más destacados de estos datos es el claro predominio de los peregrinos internacionales. En el acumulado de 2026, los extranjeros representan el 63% del total (46.134 peregrinos) frente al 37% de españoles (29.867), confirmando un cambio estructural en el perfil del caminante. Este fenómeno no es puntual, sino que responde a una tendencia consolidada en los últimos años: el Camino de Santiago ha dejado de ser mayoritariamente nacional para convertirse en un destino global.

En este contexto, Estados Unidos se consolida como el segundo país de origen, solo por detrás de España, con más de 5.500 peregrinos en el primer cuatrimestre. Le siguen Portugal, Alemania e Italia, lo que refleja una fuerte presencia tanto europea como transatlántica. Este patrón se repite también en abril, donde la diversidad de nacionalidades es cada vez mayor, reforzando la idea de un Camino cada vez más internacionalizado.

Además, estos datos ponen de manifiesto un cambio en los hábitos de los peregrinos extranjeros. Frente a la concentración tradicional en los meses de verano, cada vez más caminantes internacionales optan por realizar el Camino en meses como abril o en el primer tramo del año, evitando así los periodos de mayor saturación como julio y agosto. En contraste, el peregrino español sigue teniendo un comportamiento más estacional, concentrando su presencia en Semana Santa y en los meses estivales.

El Camino Francés, líder indiscutible

Desde el punto de vista de las rutas, el Camino Francés mantiene su liderazgo indiscutible, seguido por el Camino Portugués y su variante por la costa, que continúan ganando peso y consolidándose como la gran alternativa. Esta estructura de “doble eje” refleja tanto la capacidad de atracción de las rutas tradicionales como la diversificación progresiva de la demanda.

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Todo ello se produce en un contexto especialmente relevante desde el punto de vista jacobeo. El año 2026 actúa como antesala del próximo Año Santo, un periodo que históricamente genera un importante incremento de peregrinos no solo durante su celebración, sino también en los años previos y posteriores. Las cifras actuales, que ya superan ampliamente las de los últimos años —incluido el anterior ciclo jacobeo, marcado por la pandemia—, apuntan a que el Camino podría afrontar un nuevo boom de afluencia en los próximos ejercicios.