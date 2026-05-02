45 edición
Arranca a Feira do Libro de Santiago, onde a cidade latexa ao ritmo das historias
A inauguración do evento, que acada a súa 45 edición, estivo marcada pola lembranza da figura de Begoña Caamaño e o seu vínculo con Compostela
A Feira do Libro de Santiago botou a andar na mañá deste sábado no Paseo Central da Alameda cunha vintena de casetas abertas e numeroso público, que acudiu a facerse cos primeiros títulos desta 45 edición do evento. Ademais, tivo lugar o acto de inauguración oficial da feira, cun pregón a cargo de Mercedes Teixeiro e os discursos de representantes das administracións públicas.
A pregoeira, amiga persoal da autora homenaxeada este ano polo Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tivo moi presente esta figura na súa intervención, proclamando que esta inauguración faise "cunha alegría moi especial, baixo o nome e a memoria de Begoña Caamaño". Así, lembrou que a escritora presentou nesta mesma feira a obra Morgana en Esmelle no ano 2012, destacando que "coa súa escrita clara, fonda e valente abriu camiños para pensar o mundo desde o feminismo, a ética e a beleza da lingua galega".
Teixeiro engadiu que a Feira do Libro compostelá é "encontro, diálogo e curiosidade compartida", desexando que sexa "como quería Begoña, un espazo para soñar e para contar historias que nos fagan máis libres".
A literatura como identidade
Por parte da Federación de Librarías de Galicia, Patricia Porto apuntou que todas as feiras do libro son puntos de encontro entre libreiros e lectores, onde "a cidade latexa ao ritmo das historias", remarcando que a de Compostela ten "algo máis" porque entende a literatura "non só como cultura, senón tamén como identidade". Porto engadiu que este ano ademais "hai un fío invisible, ou moi visible, que atravesa toda a feira, que nos leva a Begoña Caamaño".
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín tamén aludiu a que se trata dunha feira “especial” pola vinculación "directa" da cidade coa figura homenaxeada este 17 de maio. A rexedora destacou a capacidade de Begoña Caamaño para procurar a creación de "novos referentes femininos" na literatura. Sanmartín tamén reivindicou a importancia de fomentar a lectura en galego e de promover o hábito de ler entre a infancia "porque esa é a maneira de crear comunidade lectora".
Máis de 60 actividades
O director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, destacou as máis de 60 actividades previstas durante a celebración da Feira do Libro, que se porlongará ata o 10 de maio. Lorenzo considerou que isto "dá mostra da relevancia" do evento e recoñeceu o traballo da Federación e dos libreiros e autores que van participar no mesmo.
O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, salientou o carácter da Feira do Libro como "punto de encontro entre quen le e quen escribe" e reivindicou a lectura como "un acto de liberdade". Ademais, referiuse ao papel que exerce a feira na "posta en valor das librarías de barrio, esas ferramentas que dan vida ás nosas rúas e nos permiten disfrutar da lectura mirándonos aos ollos".
Visita aos postos
O evento tivo o acompañamento musical Banda Municipal de Santiago, que interpretou as pezas Carballeira e Canta Merza, e contou tamén coa presenza de representantes da corporación local compostelá. Ao remate do acto, todos eles aproveitaron para visitar os postos da feira e mercar libros. A alcaldesa fíxose con ata sete títulos, entre os que se inclúen O pazo das marismas de Alberte Blanco Casal, La fosa abierta de Brigitte Vasallo, ou un volume infantil de adiviñas de Nones Araújo.
