Conciertos de mayo en Santiago: de Silvia Pérez Cruz a Mondra, Sés, Marcos Coll, Ara Malikian u OBK

En la agenda de conciertos de mayo en Santiago, sobresale la visita de Silvia Pérez Cruz, cantante catalana que brilla igual sonando a Mediterráneo que a ecos del folk latino o copla. Actúa el sábado 23 de mayo en el Auditorio de Galicia (entradas desde 38 euros ya casi agotadas).

Ascensión y Campo de Fóra

Por otro lado, el teense Mondra actúa el jueves 14 de mayo en la Quintana, con entrada gratuita dentro de la oferta musical del Concello de Santiago para las Festas da Ascensión. Y el 24 de mayo, en el Auditorio de Galicia (18 h.), cita con el festival Festa da Lingua y actuaciones de Sés, Ukestra do Medio, As Bouba, el mencionado Mondra y Peter Punk (6 euros).

Y dentro del ciclo No Campo de Fóra, organizado por Central Folque en centros socioculturales compostelanos, el martes en el espacio de Vite, show de Xavi Lozano; luego el 6 de mayo de Meninos do Pandeiro en Aríns y ya el 26 de mayo, concierto de Servando Barreiro y Xico de Carinho en Bando. Se hacen a las 18:30 horas, con entrada gratuita.

Crechas, Riquela y Camalea

Los compostelanos Sumrrá tocan jazz en el pub Casa das Crechas cada domingo de mayo, a las 21 horas, con entradas a 10 euros (descuento del 50% en taquilla a menores de 25 años). Y en Crechas, el 30 de mayo, pop y psicodelia con Speaker Cabinets.

Eris Mackenzie, proyecto del productor y compositor coruñés Carlos Eirís, que une electrónica y tradición musical gallega, visita el Riquela Club el jueves 7 de mayo (20:30 h.; 10 euros). Y en Riquela, el jueves 28 de mayo (20:30 h.; 10 euros), cita con Emilia y Pablo, dúo hispano-chileno.

El miércoles 6 de mayo (19 h.), Camalea recibe a Brais Ninguen para presentar su nuevo disco de reggae. «Algún tema en acústico tocaremos y ya el 12 de junio tocaremos en Santiago», señala a este diario el músico ourensano. Y en Camalea, el 19 de mayo (8 euros; 21:30 h.), de Paul Álvarez a la guitarra flamenca con Iago Mourinho al piano. Y en el pub Borriquita de Belem el martes 5 de mayo (8 €; 21:30 h.), cita con Giuliano Parisi al piano y Vadzim Yukhnevich al acordeón y voz; y ahí mismo, el 26 de mayo (9 €; 21:30 h.) noche cubana con Raquel Capote a la voz, Alfredo Álvarez al piano y Amaury Quintero a la percusión.

Capitol y ciclo Fiesta Aberta

Vamos con la oferta de la sala Capitol. Aphonnic, grupo de Vigo de alma metal industrial, toca este sábado a las 21:30 h. (15 €). Y sin dejar la escena viguesa, Rebeliom do Inframundo tocan con su Orgulho Tour 2026 el viernes 8 de mayo (20:30 h.; 22 €). El maestro pop Edwyn Collins, parte de una recomendable banda de culto llamada Orange Juice, antes de trazar carrera en solitario, actúa en Capitol el domingo 10 de mayo (29 euros; 21 h.).

Además, el músico compostelano de blues (y mucho más) Marcos Coll celebra sus 50 años el miércoles 13 de mayo en la Capi para presentar Red Hot Mama, su disco con Will Jacobs. Al escenario se subirán un buen listado de personas invitadas en un día con aroma a fiesta de orgullo picheleiro (20:30 h.; 17 €), más banda invitada (The Blues Moonshiners) y pinchada de Fran Reixa al acabar el show. OBK, con Jordi Sánchez al frente, celebra 35 años de trayectoria techno pop con el llamado Vértigo Tour, una gira a base de hits y temas nuevos como Maldita Mujer que llega a la Capitol el viernes 15 de mayo (31 euros). Y 091, grupo granadino de pop rock de vuelta con José Ignacio Lapido como colider, pasa por la Capi el 21 de mayo (35 euros). Aparte de sus clásicos, ofrecen piezas nuevas como No Tiene Sentido Escapar.

Por otro lado, The Soundtrack of Our Lives, grupo sueco de rock psicodélico, anuncia un concierto en Santiago el sábado 30 de mayo de 2026 (en Capitol; 29 euros). Banda formada en los años 90, se disolvieron para una posterior reunión en 2023, cuyo buen resultado hace que sigan girando tras su puntual regreso, lo que abre la duda sobre la posibilidad de un nuevo disco.

Dentro del ciclo Fiestra Aberta, iniciativa creada por el Concello con apoyo del Consorcio, este domingo 3 de mayo (20.30 h.; Teatro Principal), actúa Pablo Sanmamed para enseñar en directo A Estrela Mostrada, proyecto que va de la llamada música antigua al jazz contemporáneo, inspirado en las cantigas de la lírica gallego-portuguesa y en otras tradiciones del medievo.

Y el viernes 29 de mayo, ese mismo ciclo concluye su programación con la música de Su Garrido Pombo (20.30 h.; Principal) y Traspielas, propuesta junto a Macarena Montesinos, Iago Ramilo, Marco Maril y Fran Rodríguez Casal, protagonistas, según señala el Concello, de un repertorio donde caben «canciones tradicionales, electrónica, experimentación...» . Las entradas del ciclo tienen precios que van de 12 e 14 euros y ya están disponibles en compostelacultura.gal y la Zona C (abre de martes a sábado, de 11 h. a 14 h. y de 16 h. a 19 horas). También habrá tickets el mismo día de cada evento en cada respectiva taquilla si no se han agotado de forma previa.

Modus Vivendi, Sonar, NH y Palacio de Congresos

Y el 20 de mayo en el hotel NH, show de Javier Lago (21 h.; tras Dj Eva Chole, desde las 19:30 h.), con entrada libre (ciclo Noitinhas).

En el pub Modus Vivendi, hay foliada los días 6, 13, 20 y 27 de mayo (22 h.; entrada libre); DayDream Sessions el 7 y 21 (21 h. entrada inversa; 3 euros); concierto de Raposa el 8 de mayo (E. I.); de Rodrigo Ramos el 22 de mayo (entrada 8 €) y show de Circe Saíu Á Rúa con versiones del añorado cantautor luso Zeca Afonso (10 euros; 20:30 h. y 21.30 h.).

El virtuoso violinista Ara Malikian actúa el 9 de mayo en el Palacio de Congresos, con entradas desde 68 euros, parte de la gira Intruso. Ese mismo recinto recibe al pianista andaluz de pop Pablo López el 16 de mayo, con tickets a la venta desde 56 euros.

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Y en el pub Sónar, el viernes 29 de mayo, actúa el aragonés Delacueva.