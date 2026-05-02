La Guardia Civil investiga a dos personas por el uso fraudulento de una tarjeta de tacógrafo en Santiago
El investigado mantenía su propia tarjeta personal oculta en el salpicadero del vehículo, una maniobra empleada deliberadamente para falsear los registros oficiales de tiempos de conducción y descanso
Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Santiago de Compostela han procedido a la investigación de dos personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental. La actuación se enmarca en las labores de control y vigilancia sobre el transporte por carretera, tras detectar el uso irregular de tarjetas digitales de tacógrafo por parte de un profesional del sector.
Los hechos se desarrollaron durante un dispositivo estático de inspección desplegado en la autopista AP-9. Los agentes interceptaron un vehículo articulado y constataron que el conductor, único ocupante, circulaba empleando una tarjeta digital ajena. El investigado mantenía su propia tarjeta personal oculta en el salpicadero del vehículo, una maniobra empleada deliberadamente para falsear los registros oficiales de tiempos de conducción y descanso.
Tras el hallazgo, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Galicia asumió la instrucción de las diligencias. Se procedió a la investigación del conductor y del titular de la tarjeta, quien ejerce como propietario y gestor de la mercantil. Cabe destacar que esta empresa ya fue detectada por la Guardia Civil en septiembre de 2025 incurriendo en la misma irregularidad, servicio que culminó entonces con la investigación de otros tres implicados.
Estas prácticas de manipulación no solo vulneran la normativa, sino que incrementan el riesgo de fatiga al volante, comprometiendo gravemente la seguridad vial y distorsionando la competencia en el sector. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Santiago de Compostela.
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