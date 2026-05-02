Así es la nueva comisaría provisional de Santiago en Santa Marta: lista para abrir y con efecto disuasorio en el barrio

La futura comisaría provisional de la Policía Nacional en Santiago ya tiene forma concreta y está prácticamente lista para entrar en funcionamiento. El bajo comercial elegido se encuentra en el número 9 de la calle Feliciano Barrera, en el barrio de Santa Marta, en un punto estratégico entre esta zona y Volta do Castro y a escasos metros del aparcamiento disuasorio del hospital Clínico. Se trata de un local de unos 360 metros cuadrados que, según ha podido comprobar este diario sobre el terreno, presenta unas condiciones que permitirían su apertura en un plazo muy corto, a falta únicamente de la instalación de equipos y sistemas tecnológicos.

El espacio, que hasta hace poco ocupaba la empresa tecnológica Mestrelab Research, mantiene una configuración plenamente funcional como oficina. El local ocupa toda la esquina del edificio, dispone de dos accesos independientes y cuenta con grandes ventanales con cristales tintados que dificultan la visibilidad desde el exterior, un elemento que aporta privacidad a la actividad que se desarrollará en su interior. Desde fuera se aprecia una distribución en zonas abiertas organizadas en islas de trabajo, con múltiples puestos equipados con mesas y sillas, además de varios despachos y una zona que podría funcionar como sala de espera para la atención al público.

Bajo que albergará la sede temporal de la comisaría de Santiago en la calle Feliciano Barrera. / Arturo Reboyras

Las instalaciones, por tanto, apenas requieren intervención en lo que respecta a la infraestructura física. La adaptación se centrará en la instalación de equipos informáticos, sistemas de comunicaciones y medidas de seguridad específicas para el uso policial. Todo ello refuerza la previsión trasladada por el Gobierno de que la apertura podría producirse en cuestión de días, lo que permitirá trasladar a este espacio servicios clave como la expedición de DNI y pasaportes, la recepción de denuncias y parte de las unidades de investigación, aliviando así la saturación actual del edificio auxiliar de la rúa Rodrigo de Padrón.

"Unha paradoxa" para los vecinos

La elección de Santa Marta no pasa desapercibida entre los vecinos, especialmente en un barrio donde en los últimos meses se han intensificado las quejas por problemas de seguridad vinculados al menudeo de droga. Durante la visita a la zona, este diario pudo hablar con José, un vecino que observaba el local desde su ventana, quien resumía así la situación: “É unha paradoxa que precisamente nun dos barrios onde máis se está protestando pola inseguridade sexa onde vaia estar a comisaría”. Aun así, se mostraba moderadamente optimista y confiaba en que la presencia policial tenga un efecto positivo: “A ver se isto serve tamén como medida disuasoria e axuda a que haxa máis presenza policial no barrio”.

Bajo que albergará la sede temporal de la comisaría de Santiago en la calle Feliciano Barrera. / Arturo Reboyras

Las preocupaciones vecinales se centran especialmente en zonas concretas como el entorno del conocido como Banco do Pobre y en áreas próximas a la avenida de Barcelona y la avenida de Bilbao, donde denuncian la persistencia de puntos de trapicheo. En este contexto, la llegada de la comisaría provisional se percibe como una oportunidad para reforzar la vigilancia y la presencia policial en el entorno, aunque también existe cautela sobre su impacto real en un problema que, como han señalado en otras ocasiones las autoridades, requiere de una actuación continuada en el tiempo.

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La puesta en marcha de este espacio se enmarca en el proceso de reorganización de la actividad policial tras el incendio que dejó inutilizadas buena parte de las instalaciones de la comisaría de Santiago el pasado mes de febrero. Mientras avanzan los trámites para su apertura, la Policía Nacional continúa operando en condiciones provisionales, con más de 200 efectivos concentrados en dependencias insuficientes. La habilitación de esta sede temporal supone, por tanto, un paso clave para recuperar unas condiciones de trabajo más adecuadas y mejorar la atención al ciudadano mientras se prolongan las obras de rehabilitación del edificio principal.