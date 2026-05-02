Santiago reconstruida en digital: la ciudad que vuelve a existir en 3D

En Santiago, donde cada piedra parece guardar una historia, hay quien lleva quince años devolviendo forma a lo que ya no se puede ver. El Centro Infográfico Avanzado de Galicia celebra en 2026 una trayectoria marcada por un objetivo poco habitual: reconstruir, mediante tecnología digital, el patrimonio perdido, inacabado o nunca materializado de la ciudad y de toda Galicia.

Reconstrucción del castillo de la Rochaforte / CIAG

Su trabajo no se levanta con andamios ni restauraciones físicas, sino con píxeles y modelado en tres dimensiones. Sin embargo, el resultado tiene una fuerza comparable. Desde 2010, el CIAG ha desarrollado cerca de 300 proyectos de restitución virtual, muchos de ellos centrados en la capital gallega. Gracias a estas recreaciones, hoy es posible “volver a entrar” en espacios desaparecidos o imaginar con rigor aquellos que nunca llegaron a existir.

Acto de celebración del 15 aniversario del CIAG / CIAG

Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta labor en Santiago es la recuperación del coro pétreo medieval de la Catedral, una obra atribuida al Mestre Mateo. Construido en torno al año 1200 y probablemente finalizado en 1211, el coro desapareció físicamente, pero ha sido reconstruido digitalmente por el equipo del CIAG bajo la dirección de proyectos de Anxo Miján. Esta recreación permite comprender mejor la dimensión artística y litúrgica de la catedral románica original, también modelada en tres dimensiones por el centro.

Antiguo mercado de Santiago, construido en cristal e hierro / CIAG

La reconstrucción virtual se extiende también a otros puntos clave de la ciudad. En Conxo, el CIAG ha devuelto a la vida el Castelo da Rochaforte, conocido como el Castillo de los Churruchaos. Levantado en el siglo XIII por el arzobispo Xoán Arias, fue residencia episcopal y escenario de importantes episodios de la historia medieval compostelana. Hoy, ese pasado puede recorrerse de nuevo gracias a la tecnología.

También en el corazón urbano, el CIAG ha reconstruido espacios desaparecidos como la antigua Casa de la Inquisición, situada en la actual Praza de Galicia, en el lugar que hoy ocupa el Hotel Compostela. En ese mismo entorno, el centro ha recuperado la memoria del edificio Castromil, levantado en 1926 y demolido en 1975 pese a la oposición de arquitectos gallegos. Su reforma modernista fue virtualizada en 2024, reabriendo el debate sobre el patrimonio urbano perdido.

Reproducción de la Casa Consistorial que no llegó a construirse en Santiago / CIAG

Detrás de estas recreaciones hay un equipo de artistas digitales que trabaja en estrecha colaboración con investigadores de universidades gallegas e internacionales. Esta sinergia garantiza el rigor histórico de unos proyectos que combinan divulgación, investigación y tecnología avanzada.

La proyección del CIAG trasciende Galicia. Durante dos años colaboró con National Geographic en la reconstrucción virtual de enclaves arqueológicos en ciudades como Atenas o Teotihuacán, llevando su experiencia a un contexto internacional.

Reproducción de la Catedral románica de Santiago / CIAG

Ese reconocimiento también se ha materializado en premios. Junto a grupos de investigación de la Universidade de Santiago de Compostela, el CIAG fue distinguido en 2024 por la Asociación de Humanidades Digitales Hispánicas y, en 2025, obtuvo un Synergy Grant europeo por su proyecto de restitución de la antigua villa de Portomarín.

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Quince años después de su creación, el CIAG demuestra que la memoria de una ciudad no solo se conserva restaurando lo que permanece en pie, sino también reconstruyendo, con precisión y creatividad, aquello que el tiempo hizo desaparecer. En Santiago, ese pasado ya no es solo historia: es una experiencia que puede volver a habitarse, aunque sea a través de una pantalla.