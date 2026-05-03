La Archidiócesis de Santiago prioriza un plan para evitar el colapso de la Catedral durante el Año Santo 2027

Santiago vive ya plenamente inmersa en la cuenta atrás hacia el próximo Año Santo Compostelano. A apenas siete meses de la apertura de la Puerta Santa, prevista para el 31 de diciembre de 2026, el pulso de los preparativos se acelera tanto en el ámbito institucional como en el eclesiástico. La magnitud del evento, que volverá a situar a la capital gallega en el centro de la espiritualidad y del turismo internacional durante 2027, obliga a desplegar una planificación ambiciosa, transversal y anticipada. La experiencia acumulada en anteriores jubileos ha llevado a las autoridades a reforzar especialmente la coordinación entre administraciones y Archidiócesis, conscientes de que el volumen de peregrinos podría alcanzar cifras récord.

Consultado por EL CORREO, el Arzobispado de Santiago explica que uno de los ejes clave de este Año Santo será la descentralización de la acogida religiosa de los peregrinos. La Archidiócesis trabaja ya en un plan que permitirá a parroquias e iglesias del entorno de la ciudad desempeñar un papel más activo como puntos de recepción de grandes grupos. El objetivo es claro: aliviar la presión que tradicionalmente soporta la Catedral, especialmente en sus accesos y durante las celebraciones litúrgicas más concurridas.

Aunque la meta indiscutible del Camino de Santiago sigue siendo la Catedral, se busca que los templos cercanos puedan ofrecer servicios religiosos, acogida espiritual y espacios de oración que contribuyan a distribuir mejor los flujos de peregrinos. Esta estrategia no solo responde a criterios logísticos, sino también pastorales, al favorecer una experiencia más recogida y menos masificada para quienes culminan su peregrinación, explican las fuentes consultadas.

En paralelo, la comisión eclesiástica del Año Santo está elaborando un ambicioso programa cultural de conciertos de música sacra y religiosa que se extenderá más allá de la ciudad, alcanzando también distintas localidades del área metropolitana y del Camino. La intención, indica el Arzobispado, es que la dimensión cultural del jubileo compostelano complemente la experiencia espiritual, generando una oferta diversa que atraiga tanto a peregrinos como a visitantes.

La preparación litúrgica es otro de los pilares fundamentales. La Catedral acogerá grandes ceremonias que ya están siendo diseñadas con detalle, teniendo en cuenta la previsión de asistencia masiva en fechas clave. En este contexto, también se está trabajando en la composición del himno oficial del Año Santo, una pieza que correrá a cargo del sacerdote y compositor Óscar Valado, y que aspira a convertirse en uno de los símbolos sonoros del jubileo.

Encuentros internacionales: Santiago como foro de la Iglesia universal

El Año Santo 2027 se proyecta también como un gran punto de encuentro para la Iglesia a nivel global. Desde la Archidiócesis se impulsará la organización de congresos, reuniones y encuentros tanto de ámbito español como internacional, en los que participarán fieles, teólogos, agentes pastorales y representantes eclesiales de distintos países.

Estos eventos abordarán no solo cuestiones estrictamente religiosas —como la eucaristía o la evangelización—, sino también temas sociales, culturales y éticos que interpelan a la Iglesia contemporánea. De este modo, Santiago aspira a convertirse durante 2027 en un espacio de reflexión y diálogo abierto sobre los desafíos del mundo actual.

Otro de los frentes abiertos es la creación de la identidad visual del Año Santo. El diseño del logotipo oficial y de los materiales promocionales y didácticos está ya en marcha, con el objetivo de facilitar la comprensión del significado del jubileo compostelano tanto a nivel local como internacional.

Estos recursos serán clave para comunicar la esencia espiritual del evento, pero también para reforzar su proyección turística y cultural. La pedagogía del Camino y del jubileo está considerada por el Arzobispado un elemento estratégico para atraer a nuevos públicos y enriquecer la experiencia de quienes ya conocen la tradición.

El reto juvenil: redefinir el gran encuentro en un contexto global

Uno de los aspectos aún por definir es el formato del gran encuentro de jóvenes que tradicionalmente acompaña a los años santos. En ediciones anteriores, la conocida Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) ha sido uno de los eventos más multitudinarios, aunque su carácter ha ido evolucionando con el tiempo.

En esta ocasión, el contexto es especialmente complejo debido a la coincidencia con la Jornada Mundial de la Juventud 2027, que se celebrará en Seúl (Corea del Sur) y estará presidida por el papa León XIV durante la primera semana de agosto, fechas habituales de la PEJ compostelana. La distancia geográfica y los costes asociados podrían limitar la participación de jóvenes europeos en la cita asiática, lo que abre la puerta a replantear el encuentro en Santiago con un enfoque más europeo o complementario.

Por ahora, no hay un formato cerrado, pero sí una certeza: habrá un gran evento juvenil que buscará adaptarse a esta nueva realidad y mantener el protagonismo de los jóvenes dentro del Año Santo.

La incógnita del Papa: una visita que podría marcar el calendario

Sobre todos estos preparativos planea una variable determinante: la posible visita del papa León XIV durante el Año Santo. Desde el Arzobispado se transmite un notable optimismo respecto a esta posibilidad, aunque lo cierto es que, a día de hoy, no existe confirmación oficial.

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La eventual presencia del sumo pontífice condicionaría de forma decisiva el calendario del jubileo, obligando a reorganizar actos y priorizar determinadas fechas. Algunas fuentes eclesiásticas apuntan incluso a la conveniencia de hacer coincidir esa visita con el gran encuentro juvenil, especialmente si este adopta un carácter europeo. Sin embargo, factores como la agenda internacional del Papa serán determinantes a la hora de concretar esta visita. Mientras tanto, la ciudad continúa preparándose con la expectativa de que ese momento pueda finalmente producirse.