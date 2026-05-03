Área Central estrena 'O paseo do tapeo', una ruta de tapas con premios y mucho sabor

El Outlet Área Central impulsa una nueva propuesta gastronómica para disfrutar en Santiago de un plan original, sabroso y pensado para todos los públicos. Se trata de O paseo do tapeo, una ruta de tapas y concurso gastronómico en la que los visitantes podrán probar 15 elaboraciones diferentes, once saladas y cuatro dulces, preparadas por nueve establecimientos de restauración del centro comercial.

La iniciativa estará disponible del miércoles 6 al domingo 24 de mayo y permitirá degustar propuestas de diferentes culturas culinarias dentro de Área Central. Cada tapa tendrá un precio único de 3,50 euros y estará disponibles en el horario establecido por cada local participante.

En esta primera edición de O paseo do tapeo participan los establecimientos Adriel’s Mi dulce secreto, Atahualpa Tasty Cuisine, Damta Numaru, El Dieciocho, El Faro Café, El rincón de Jan, Gasthof, Kassem y La Cuca Brunch, que ofrecerán creaciones pensadas para sorprender tanto por su sabor como por su presentación.

Cómo participar

Para disfrutar de la mejor oferta gastronómica de Área Central tan solo es necesario solicitar el Pasaporte do Sabor en cualquiera de los establecimientos mencionados anteriormente. Tras probar cada tapa, el local sellará el apartado de la misma en el pasaporte. Por su parte, el cliente podrá valorar como mínimo seis creaciones con una puntuación de 1 a 10 para que sean válidos sus votos. Posteriormente, depositarán sus pasaportes en las urnas habilitadas en los pasillos de Área Central.

Cartel informativo de 'O paseo do tapeo'. / Cedida

Sorteo de tres tarjetas regalo de 100 euros

La ruta gastronómica también traerá sorpresas, ya que todos los que participen entrarán en el sorteo de tres tarjetas regalo por valor de 100 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial.

En cuanto a la elección de la tapa ganadora del concurso gastronómico, este procedimiento funcionará a través de una doble valoración. Por un lado, habrá un jurado profesional formado por tres personas vinculadas a la gastronomía que evaluará aspectos como el sabor, la presentación y la originalidad. A su vez, el público será el encargado de decidir con sus puntuaciones cuál es la tapa más popular.

Los resultados se darán a conocer el 29 de mayo a través de los canales oficiales de Área Central, poniendo el broche final a esta sabrosa propuesta que combina gastronomía, participación y ocio en plena capital gallega.