Santiago suma una nueva lavandería Caballo Blanco en el polígono da Sionlla

La cadena de lavanderías autoservicio Caballo Blanco continúa reforzando su presencia en Santiago con la apertura de un nuevo establecimiento en el polígono da Sionlla. Este local se suma a los otros cinco que la firma ya tiene repartidos por la zona urbana de la capital gallega, situados en Avenida Villagarcía, República del Salvador, Área Central, Avenida da Liberdade y Travesía del Restollal.

La nueva lavandería autoservicio se encuentra en la rúa Castela e León, 5 (detrás de la gasolinera low cost Carbugal y enfrente al Mercadona), en una zona amplia y de fácil acceso que facilita el estacionamiento, uno de los aspectos más valorados por los usuarios. El establecimiento abre todos los días de la semana, de 7.00 a 22.00 horas, y con motivo de su inauguración ofrece durante estos primeros días un descuento de un euro en los servicios de lavado y secado.

Caballo Blanco ofrece un servicio cómodo y de calidad con sus lavadoras y secadoras industriales. / Cedida

Según explica Santi Lorenzo, encargado de Caballo Blanco, este nuevo local “nace como una alternativa cómoda y rápida para que aquellas personas que se acerquen al polígono da Sionlla a hacer la compra, repostar gasolina o realizar cualquier tipo de recado, puedan hacer la colada de paso”. La apertura responde, además, a una demanda creciente de los vecinos de Santiago, que buscaban una lavandería autoservicio con acceso sencillo, buena ubicación y espacio suficiente para aparcar sin complicaciones.

Las autolavanderías Caballo Blanco permiten una limpieza completa tanto de la ropa diaria o semanal como de las mantas, edredones o fundas de sofá. Con sus lavadoras y secadoras de última generación, con capacidad de 19, 14 y 9 kilogramos, hacen posible que en media hora (48 minutos si se incluye secado) el cliente pueda volver a su casa con la colada de toda la semana bien limpia.

Precios pensados para ahorrar

Uno de los principales compromisos de Caballo Blanco es ofrecer un servicio eficaz, rápido y asequible. La cadena mantiene precios competitivos para adaptarse a todo tipo de clientes, con lavados pequeños desde cuatro euros, medianos por cinco euros y grandes por seis euros. A ello se suman secadoras de gran capacidad, con diferentes temperaturas, disponibles por solo un euro cada ocho minutos.

Máquinas y productos profesionales

Su filosofía se basa en el ahorro económico y la calidad. "Hemos decidido mantener precios competitivos para que todo el mundo pueda disfrutar de nuestros servicios. Además, contamos con maquinaria única que utiliza jabón, oxígeno activo, desengrasante y suavizante profesional de suave aroma, un equipamiento similar al que se emplea a escala industrial", detalla el encargado.

Interior del nuevo local, con zona de doblado y butacas. / Cedida

Aparte de la tecnología y los productos profesionales, Caballo Blanco cuida especialmente la experiencia dentro de sus establecimientos. El nuevo local del polígono da Sionlla, al igual que el resto de lavanderías de la empresa, está diseñado para hacer más cómoda la espera, con butacas, zona de doblado y conexión a Internet.

Caballo Blanco cuenta con establecimientos en A Coruña, Milladoiro, Negreira, Santa Comba, Arca, Cacheiras, Sigüeiro, Ordes, O Pino, Pontecesures e Illa de Arousa, y con esta nueva apertura consolida su posición como una de las cadenas de autolavanderías de referencia en Santiago y comarca, apostando por locales accesibles, servicios rápidos y precios competitivos para facilitar una tarea tan cotidiana como la colada.

Próxima apertura en Galeras

Este nuevo local en el polígono da Sionlla es la última operación dentro del proceso de expansión de Caballo Blanco. De hecho, la empresa está terminando la tramitación necesaria para abrir un séptimo establecimiento en Compostela, concretamente en rúa das Galeras, 16.