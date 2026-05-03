Carlos Núñez anuncia un nuevo concierto en Santiago con entradas ya a la venta

Carlos Núñez anuncia un nuevo concierto en Santiago, parte de una gira de 2026 que, por ahora, tiene por delante actuaciones en una decena de lugares, con otra parada en Galicia, la prevista en Vigo (el próximo 23 de diciembre; Teatro Afundación).

Sar

Carlos Núñez da un concierto en Santiago el domingo 7 de junio en la Praza da Colexiata do Sar, desde las 20 horas, con entradas ya a la venta a 21 euros. Ese escenario se ha convertido en clásico dentro de las giras anuales del músico vigués, una de las estrellas del folk en Galicia y más allá tras décadas de actuaciones por medio mundo.

Esa próxima visita compostelana de Carlos Núñez integra esa gira tan intermitente como alargada en el tiempo que se denomina "Lugares Mágicos", donde aparte de celebrar actualmente el 30 aniversario de "A Irmandade das Estrelas" (1996) uno de los discos fundamentales de su carrera, opta por actuar en espacios destacados por su valía patrimonial.

Premio

Durante el pasado mes de abril, el festival Estival Cuenca 2026 otorgó el Premio Manuel Margeliza a Carlos Núñez, al considerarle "uno de los grandes embajadores de la música celta a nivel internacional como artista que ha sabido conectar tradición y modernidad con una sensibilidad única, llevando sonidos ancestrales a nuevos horizontes", señalan en su comunicado. Por cierto, el gaiteiro gallego actuará allí el 29 de junio.

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Eclecticismo

Dentro de la discografía de Carlos Núñez, "Celtic Sea" es el último trabajo editado, parte de una carrera donde amén de destacar en la escena folk y de la llamada world music, sobresale por el eclecticismo que le permite su talento y visión abierta de la cultura. Por ejemplo, participó en el multitudinario concierto del grupo mexicano de pop rock Maná en Santiago dentro de la programación multisede de O Gozo Festival 2025, actuación que incluyó una breve aparición sorpresa suya para hacer dos temas, uno de la banda latina y otro de música tradicional gallega.