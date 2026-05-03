Crónica social compostelana | Actuación de corales en la Praza das Praterías de Santiago
La Liga de Chave de Santiago da el pistoletazo de salida
Visita a la provincia de Cádiz con Viajes Tambre
Peregrinación a Compostela de la parroquia de Os Tilos
La semana comenzó con la actuación conjunta, en plena Praza das Praterías de Santiago, del Coro de Habaneras Rocha Forte, el Coro de Ategal (Aulas Senior de Galicia) y el Coro de José Saramago Vite, quienes llenaron de música y color la emblemática plaza compostelana.
Lo hicieron mostrando un repertorio ecléctico —cuyos arreglos estuvieron a cargo de Sebastián Fernández Tapia, profesor y director de las corales participantes— con el que se abordaron habaneras, valses, canciones gallegas, así como temas populares internacionales.
La Liga de Chave de Santiago da el pistoletazo de salida
Estos días, la Liga de Chave de Santiago ha arrancado, por fin, una nueva edición.
En ella, participan una decena de equipos —cada uno integrado por entre ocho y diez jugadores— que competirán de forma semanal hasta finales de junio o principios de julio, momento en el que está previsto la clausura de un campeonato que destaca por su carácter deportivo, pero, sobre todo, por su dimensión social al unir a jugadores de diferentes edades y perfiles en torno a un juego tradicional que se encuentra profundamente arraigado en la capital gallega.
Visita a la provincia de Cádiz con Viajes Tambre
Hace unos días, un grupo de personas visitó, durante seis días, la provincia de Cádiz de la mano de la compañía compostelana Viajes Tambre.
Una ruta en la que los participantes no solo pudieron degustar la gastronomía local, sino que también pudieron recorrer los Pueblos Blancos de la zona así como las calles de la ciudad más antigua de España, a la que se le conoce cariñosamente como la Tacita de Plata.
Asimismo, durante el recorrido, se hizo parada en Cáceres, Plasencia, Jerez de la Frontera y Sevilla.
Peregrinación a Compostela de la parroquia de Os Tilos
Fiel a su tradicional peregrinación de primavera, la parroquia de Os Tilos volvió a realizar, un año más, el Camino de Santiago.
Lo hizo con un numeroso grupo de creyentes que, en esta ocasión, peregrinaron a Compostela —con la ayuda de los catequistas Lola Caamaño, Carlos Docampo y Dores Seoane, que organizaron la logística de las etapas bajo la dirección del párroco Benjamín Roo— a través de la ruta A orixe, que recorre el litoral norte de la Ría de Arousa.
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