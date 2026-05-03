Con doce equipos
A Fundación Alfredo Brañas celebra un torneo de debate en Santiago para "reivindicar a reflexión"
O evento foi inaugurado polo presidente da Fundación e deputado nacional, Juan Bayón, e a secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado
A Fundación Alfredo Brañas celebrou este sábado o seu I Torneo de Debate para "reivindicar o debate e a reflexión nos tempos que corren". O torneo reuniu 12 equipos de toda Galicia no Gran Hotel Eurostars de Santiago e foi inaugurado polo presidente da Fundación e deputado nacional, Juan Bayón, e a secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado.
Baixo o lema ‘A palabra que transforma’, os equipos reuníronse para abordar a cuestión da transmisión de ideas políticas na educación pública, seguindo o legado de Alfredo Brañas, quen "levantou fascinación na súa época en moitos ámbitos da sociedade galega, sendo escritor, pensador, xurista, político e profesor". A través do torneo, a fundación continúa o seu labor de recuperar e proxectar a figura de Alfredo Brañas como "referente intelectual do pensamento galego, apostando polo diálogo e a cultura do debate como ferramentas fundamentais para a cidadanía", remarcou Bayón.
Formación e diálogo
Pola súa banda, Paula Prado reivindicou as xornadas de "formación, diálogo, debate e aprendizaxe" en política fronte aos partidos que "optan polo conflito e o ruído". Aplaudiu o traballo da Fundación por manter viva a figura de Alfredo Brañas e sinalou este tipo de encontros como "fundamentais para traballar por Galicia" e facelo da man da xuventude.
Prado tamén reivindicou a importancia da mocidade na súa formación e o papel da organización xuvenil Novas Xeracións. Ademais, animou os participantes no torneo traballar "polo futuro e, como fixo Alfredo Brañas, para que a nosa terra e a nosa voz sexa escoitada no resto de España".
