Dinamización cultural
IV Andaina Musical en Compostela coa Escola Municipal de Música
O evento vai ter lugar o sábado 9 de maio e partirá dende o centro de ensino para rematar en San Martiño Pinario
A Escola Municipal de Música de Santiago de Compostela celebrará o sábado 9 de maio, a partir das 10 horas, a súa IV Andaina Musical, unha iniciativa que conxuga a actividade artística coa posta en valor do espazo urbano e o achegamento da cidadanía ao labor formativo e cultural desenvolvido ao longo do curso.
A actividade está dirixida á comunidade educativa da Escola Municipal de Música (EMM), así como ao conxunto da cidadanía, ofrecendo un percorrido polos espazos emblemáticos da cidade acompañados por diversas intervencións musicais protagonizadas polo alumnado e polas agrupacións da EMM.
O itinerario dará comezo na sede da Escola Municipal de Música e incluirá paradas nos seguintes puntos: Xardín da rúa García Sabell, Xardín das Pedras que Falan, Alameda, Praza do Mazarelos, e Praza de San Martiño Pinario. Está previsto que a actividade remate de novo na EMM ao redor das 13 horas e durante o traxecto, o público poderá gozar de diferentes actuacións musicais ao aire libre, convertendo os espazos da cidade en escenarios efémeros de convivencia e cultura.
En prazo de inscrición
A participación está aberta a persoas de todas ás idades, sendo requisito que os menores de 12 anos estean acompañados por unha persoa adulta responsable. Os interesados poden anotarse na secretaría do centro ou a través deste formulario de inscrición.
Con esta proposta, a Escola Municipal de Música reafirma o seu compromiso coa formación integral do alumnado, a dinamización cultural da cidade e a promoción da música como ferramenta de participación e cohesión social.
- Santiago estrena terraza secreta: un oasis de paz junto al río Sarela para desconectar al atardecer
- Dos bloques, 18 viviendas y una fachada acristalada: así será un nuevo edificio del centro de Santiago
- El batallón de Lavacolla: 400 operarios trabajan contrarreloj en la nueva pista del aeropuerto de Santiago
- María José, vecina de Mallou que perderá su casa por el nuevo barrio: 'Es una tomadura de pelo y vamos a pelear
- Dos estudiantes de Santiago logran la medalla de plata en la Olimpiada Española de Química
- El techno conquista la cima de Santiago: el gran festival que aterriza en la Cidade da Cultura
- Cincuenta estudiantes son reconocidos por su esfuerzo académico en la residencia Almirante Martorell de Santiago
- Santiago reconstruida en digital: la ciudad que vuelve a existir en 3D