Colapso de la CatedralXantar popular en SarObradoiroFeira do Libro
IV Andaina Musical en Compostela coa Escola Municipal de Música

O evento vai ter lugar o sábado 9 de maio e partirá dende o centro de ensino para rematar en San Martiño Pinario

A IV Andaina Musical pon en valor o traballo da escola e o espazo urbano / cedida

El Correo Gallego

Santiago

A Escola Municipal de Música de Santiago de Compostela celebrará o sábado 9 de maio, a partir das 10 horas, a súa IV Andaina Musical, unha iniciativa que conxuga a actividade artística coa posta en valor do espazo urbano e o achegamento da cidadanía ao labor formativo e cultural desenvolvido ao longo do curso

A actividade está dirixida á comunidade educativa da Escola Municipal de Música (EMM), así como ao conxunto da cidadanía, ofrecendo un percorrido polos espazos emblemáticos da cidade acompañados por diversas intervencións musicais protagonizadas polo alumnado e polas agrupacións da EMM. 

O itinerario dará comezo na sede da Escola Municipal de Música e incluirá paradas nos seguintes puntos: Xardín da rúa García Sabell, Xardín das Pedras que Falan, Alameda, Praza do Mazarelos, e Praza de San Martiño Pinario. Está previsto que a actividade remate de novo na EMM ao redor das 13 horas e durante o traxecto, o público poderá gozar de diferentes actuacións musicais ao aire libre, convertendo os espazos da cidade en escenarios efémeros de convivencia e cultura

En prazo de inscrición

A participación está aberta a persoas de todas ás idades, sendo requisito que os menores de 12 anos estean acompañados por unha persoa adulta responsable. Os interesados poden anotarse na secretaría do centro ou a través deste formulario de inscrición

Con esta proposta, a Escola Municipal de Música reafirma o seu compromiso coa formación integral do alumnado, a dinamización cultural da cidade e a promoción da música como ferramenta de participación e cohesión social.

