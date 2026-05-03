De libro en libro

Un año más el libro vuelve a estar presente estos días por la celebración del Día del Libro, que se lleva a cabo en España desde los años 30 del siglo pasado el 23 de abril, en Cataluña donde coincide con el día del santo patrón Sant Jordi (San Jorge) se popularizó el intercambio o regalo de rosas y libros, esta tradición unida a que ese mismo día de 1616 se vincula con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega llevó a la Conferencia General de la UNESCO a declarlo el Día Internacional del Libro en París el 15 de noviembre de 1995.

La mayor expresión de esta festividad son las ferias del libro, en España se concentran en primavera, destacando la Feria del Libro de Madrid (29 mayo - 14 junio) en El Retiro y la de Granada (23 abril - 3 mayo).

Feria del libro 2026 en la Alameda de Santiago de Compostlea / Antonio Hernández

Desde ayer, sábado, y hasta el 10 de mayo estará La 45 Feria del Libro de Santiago de Compostela en la Alameda. Un espacio de celebración para acercar los libros a grandes y pequeños, con muchas actividades culturales, firmas... para fomentar la lectura y descubrir nuevas y viejas historias. En Galicia las más veteranas son la de A Coruña que celebra su 55 edición entre el 1 y 10 de agosto y la de Vigo con la 52 edición entre el 1 y el 7 de julio.

49% de los libros no vende nada

Coincidiendo con un Congreso de Librerías celebrado en Valencia los pasados 5 y 6 de febrero, se difundió un informe elaborado por CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros) en el que, referidos a 2025, se daban los siguientes datos: el 49,4% de los título vendieron cero (0) ejemplares en 2025; el 13,2% vendió 1 ejemplar; el 19,4% vendió entre 2 y 10; el 13,2% vendió entre 1 y 100; y sólo un 4,5% vendió más de un centenar de copias.

Análisis posteriores de este informe y del gráfico de la polémica llevaron a la conclusión de que se referían a una única librería, que ve cómo casi del la mitad de los títulos que tiene disponibles no vende un solo ejemplar en todo un año, que no hay un 49% de libros que no vendan nada, sino que las librerías ven cómo el 49% de los libros que manipulan y tienen en catálogo o fondo se quedan sin vender durante doce meses, y que los libros que forman ese porcentaje varía en función de cada librería.

¿Cuántos más mejor?

En España se publican cerca de 90.000 libros al año (ISBN), llegando a unos 92.616 en 2022 y a 89.347 en 2024, lo que equivale a más de 250 novedades diarias. La mayoría son obras en papel (67% en 2024), siendo los géneros predominantes: la literatura, las ciencias sociales y los libros infantiles. Aunque el libro digital tiene su cuota de mercado, el papel sigue siendo el formato principal.

Tener tantas opciones parece un privilegio, pero en la sociedad de consumo actual suele convertirse en una carga psicológica. Ante un exceso de alternativas, el cerebro se abruma. Al no poder procesar toda la información, el consumidor se bloquea y, a menudo, pospone la compra o no elige nada para evitar equivocarse.

Tomar decisiones agota nuestra energía mental. Después de comparar decenas de productos similares, nuestra capacidad para tomar decisiones racionales disminuye drásticamente.

El exceso de opciones ya no se ve como una ventaja competitiva, sino como un obstáculo para la venta. Las marcas han pasado de una estrategia de «ofrecerlo todo» a una de curaduría y simplificación para combatir la parálisis por análisis. Se priman colecciones selecionadas o ediciones limitadas, destacar la opción recomendada, más popular o mejor valorada, que da seguridad al comprador.

Al elegir una opción entre tantas, eres consciente de todas las que estás dejando pasar. Esto reduce la satisfacción con tu compra, pensando en «lo que podría haber sido». Esperamos encontrar la perfección. Si el producto tiene el más mínimo fallo, nos sentimos decepcionados por elegir mal entre miles de alternativas, ¿no habré investigado lo suficiente?, mientras que si solo hubiera dos opciones, seríamos más indulgentes y si sólo fuera...

El caso de Morioka Shoten

Morioka Shoten abrió el 5 de mayo de 2015 de la mano de Yoshiyuki Morioka, un apasionado de los libros. Frente a la sobreproducción editorial, Morioka planteó una pregunta sencilla: ¿y si el lector solo tuviera que elegir entre un libro?

Se trata de una pequeña librería del barrio de Ginza en Tokio, pasa casi desapercibida desde fuera. Consiste en un espacio minimalista que se asemeja más a una galería de arte que a una librería convencional.

Se elige un libro que permanece a la venta durante seis días, normalmente de martes a domingo. Durante ese periodo el título se convierte en el protagonista absoluto del espacio, antes de dar paso a una nueva obra la semana siguiente.

Puede ser un manga, una novela, un ensayo, poesía, fotografías o un libro ilustrado, desde cuentos de Hans Christian Andersen hasta obras de la escritora japonesa Mimei Ogawa, cómics de Tove Jansson o colecciones fotográficas del artista Karl Blossfeldt. Siendo ya cientos los títulos presentados desde su apertura.

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Cada título se acompaña de una exposición inspirada en su contenido que transforma la sala y permite que los visitantes se adentren en el universo del libro.