Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León

Una anomalía en la red de Alta Velocidad que llevaba ya casi 10 años sin corregirse. Desde el próximo 21 de mayo Santiago y Galicia tendrán el primer AVE directo, sin ninguna parada intermedia en Castilla y León, con Madrid. Renfe puso a la venta la semana pasada la nueva parrilla de servicios dentro de la «revolución» prevista para el corredor que comunica ambas comunidades.

Tras el progresivo despliegue de los Avril desde hace ahora dos años, la operadora pública ha añadido ahora un servicio del que ya disfrutaban Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña o Murcia: el de un tren que exprima al máximo la infraestructura y pueda lograr tiempos competitivos con el avión.

El AVE 4464 saldrá de lunes a sábado a las 06.51 de la estación de Santiago con destino a Madrid. El tren llegará a la capital gallega procedente de la estación de Vigo-Urzáiz, en la que inicia el recorrido a las 05.50 horas en dirección a Pontevedra, donde recoge pasajeros a las 6.07 h. Tras parar en Compostela, también hará una breve parada en Ourense (7.28) antes de «volar» directamente a Madrid. Así, no se detendrá en Sanabria AV, Zamora, Medina del Campo o Segovia, que pierden solamente una frecuencia tras el aumento de plazas vivido hace doce meses.

Será la primera vez desde la inauguración de la línea hasta Zamora (diciembre de 2015) que un convoy no se detenga en la urbe de 60.000 habitantes que ya cuenta con más de una decena de servicios al día a Galicia y Madrid. Esta situación también se da en otras capitales provinciales de mayor tamaño como Guadalajara, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Albacete o Córdoba, donde las conexiones hacia Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla o Málaga tienen servicios rápidos sin parada en ellos.

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En realidad, esta se trata de la duocécima frecuencia diaria a Madrid que Santiago ganó hace apenas mes y medio a raíz de una reorganización del tráfico por parte de Renfe.Solo que durante este tiempo el tren también paraba en la Meseta.