Raxoi reclama a la Xunta más dinero para el servicio de ayuda a domicilio

El gobierno Bipartito de Santiago ha acordado solicitar a la Xunta de Galicia un incremento de la aportación autonómica al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), tras la actualización del módulo de financiación recogida en la orden del 26 de marzo de 2026. El acuerdo, adoptado en Xunta de Goberno, incluye además la reserva expresa del derecho del Ayuntamiento a reclamar el cumplimiento íntegro de la obligación de financiación por parte de la administración autonómica. La teniente de alcaldesa y concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, firmante de la solicitud, subraya que el Estatuto de Autonomía atribuye a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, incluyendo el SAF, mientras que los ayuntamientos se limitan a la gestión del servicio en su ámbito territorial.

En este sentido, Rozas recuerda que la normativa autonómica establece que la delegación de competencias debe ir acompañada de los recursos necesarios. «A Xunta está obrigada a transferir os medios económicos necesarios para o correcto funcionamento do SAF, o que implica o financiamiento íntegro do custo deste servizo menos o copago das persoa usuarias», afirma.

Sin embargo, la edil de Compostela Aberta considera insuficiente la actualización de la aportación autonómica hasta los 16 euros por hora. «O incremento da achega autonómica ata os 16 euros/hora neste ano é insuficiente para cubrir o custo real do servizo que soporta o Concello de Santiago», señala.

El coste real del servicio se sitúa cerca de los 24 euros por hora en el contrato vigente, lo que genera un desfase de alrededor de 8 euros por hora que debe asumir el propio Concello. «Ainda 8 euros máis do que recibirá o Concello de Santiago por parte da Xunta de Galicia», añade Rozas.

Además, la responsable municipal advierte de que esta financiación solo cubre la modalidad vinculada a la dependencia, dejando fuera otros casos atendidos por el Ayuntamiento. «Esta achega autonómica refírese únicamente á modalidade de dependencia e non lle afecta ás usuarias do SAF na modalidade de libre concorrencia», explica, recordando que muchas personas esperan hasta un año y medio por la valoración autonómica.

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Ante esta situación, el Concello deja claro que aceptar el incremento no implica renunciar a futuras reclamaciones. El acuerdo recoge expresamente que el Ayuntamiento no da por válida la actual distribución del esfuerzo financiero y se reserva el derecho a acudir a vías administrativas o judiciales para exigir a la Xunta el cumplimiento de sus obligaciones como titular de la competencia en servicios sociales.