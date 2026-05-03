La residencia de estudiantes de Santiago que ha cambiado de nombre discretamente tras una denuncia por memoria histórica

Un cambio discreto, sin anuncios oficiales ni repercusión mediática, ha modificado en los últimos meses la denominación de una de las residencias de estudiantes vinculadas al ámbito militar en Santiago. La hasta hace unos meses conocida como residencia de estudiantes Teniente General Barroso ha pasado a llamarse Almirante General Martorell Lacave, en una decisión que conecta directamente con la aplicación de la legislación en materia de memoria histórica.

El cambio se formalizó mediante una orden ministerial firmada por Margarita Robles ena en mayo de 2025, a raíz de una denuncia presentada en 2020 por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ante la Fiscalía General del Estado. Si bien no fue objeto de difusión pública ni acompañado de explicaciones institucionales, desde el año pasado la nueva denominación se ha ido incorporando progresivamente a la documentación oficial y a los canales del propio centro, en un proceso discreto que ha pasado prácticamente desapercibido.

El nombre original de la residencia estaba ligado a Antonio Barroso Sánchez-Guerra, militar nacido en Marín y figura destacada dentro del aparato del régimen de Francisco Franco. Barroso ocupó cargos de máxima relevancia, como la jefatura de la Casa Militar del dictador y la cartera del Ministerio del Ejército entre 1957 y 1962. Fue precisamente durante su etapa como ministro cuando se proyectó la construcción de esta residencia, concebida en torno a 1960 como un espacio destinado a acoger a estudiantes del ámbito militar.

Inaugurada en la Transición

Aunque la iniciativa se gestó en pleno franquismo, la residencia no sería inaugurada hasta 1976, ya en el inicio de la Transición. Fue entonces cuando el centro adoptó el nombre de Teniente General Barroso, en reconocimiento a su papel como promotor del proyecto. Durante décadas, esta denominación se mantuvo sin apenas cuestionamiento público, pese a la vinculación directa del militar con las estructuras del régimen.

La sustitución del nombre se produjo ahora tras la denuncia en la que se advertía de que la permanencia de esta referencia podía contravenir la legislación vigente en materia de memoria democrática. Esta normativa contempla la retirada de símbolos, denominaciones o elementos que supongan exaltación de figuras destacadas del franquismo, lo que habría motivado la decisión adoptada por el Ministerio de Defensa.

Homenaje a un marino ejemplar

La nueva denominación rinde homenaje a Antonio Martorell Lacave, almirante general de la Armada y jefe del Estado Mayor desde 2021 hasta su fallecimiento en 2023. Martorell desarrolló toda su carrera en el marco de la España democrática, destacando por su perfil profesional y su papel en la dirección de la Armada en los últimos años. Su fallecimiento, mientras aún se encontraba en activo, generó numerosas muestras de reconocimiento en el ámbito militar.

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Más allá del relevo simbólico, lo llamativo del caso es la ausencia de comunicación pública en torno a la decisión. El cambio ya se refleja en los registros y en la denominación oficial del centro, pero se ha llevado a cabo sin actos ni anuncios, en contraste con otros procesos similares que sí han generado debate político o social.