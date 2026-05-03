La reciente polémica surgida en torno a la instalación de tubos metálicos en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela ha reabierto un debate sobre las intervenciones en el patrimonio histórico. La medida, destinada a mejorar la evacuación de aguas pluviales y evitar filtraciones en el edificio —actualmente en proceso de restauración—, ha generado opiniones encontradas tanto en el ámbito ciudadano como entre profesionales del sector. Sin embargo, voces técnicas recuerdan que este tipo de soluciones no son nuevas ni excepcionales en el contexto de la conservación monumental.

De hecho, intervenciones similares ya se llevaron a cabo en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad: la Catedral de Santiago. Durante el amplio proceso de restauración culminado en 2021, que supuso una inversión superior a los 20 millones de euros con motivo del Año Santo, se aplicaron soluciones equivalentes en distintas zonas del conjunto catedralicio. En la fachada de la Azabachería, por ejemplo, se integraron elementos metálicos en antiguos sistemas de desagüe pétreo para mejorar la evacuación del agua, sin que en aquel momento se generase un debate público comparable al actual.

Una solución conocida: la Catedral de Santiago ya incorporó sistemas similares a los desagües del Hostal sin polémica / Miguel Rodríguez

Según explica uno de los técnicos que participó en dicha restauración, “no es una solución extraña ni única”. El especialista subraya que “en todas estas cuestiones que tienen que ver con el patrimonio monumental, las soluciones han de ser siempre específicas para cada caso concreto”, destacando que la prioridad es garantizar la conservación del edificio frente a problemas estructurales derivados de la humedad. Estas actuaciones, añade, se diseñan teniendo en cuenta tanto la funcionalidad como el respeto al valor histórico y estético del inmueble.

Asimismo, desde el ámbito técnico se insiste en que este tipo de intervenciones se realizan siempre bajo la supervisión de las autoridades competentes en materia de patrimonio. La Dirección Xeral de Patrimonio y los organismos responsables evalúan cada propuesta para asegurar su adecuación, reversibilidad y compatibilidad con los materiales originales.

En este contexto, los expertos coinciden en que, más allá de la controversia puntual, el uso de elementos como los tubos metálicos responde a criterios técnicos consolidados en la restauración contemporánea, donde la protección a largo plazo del edificio prevalece como objetivo fundamental.