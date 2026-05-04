El arreglo de la Ponte de Sar bloquea el barrio durante siete días y complica Castrón Douro, escape habitual al tráfico compostelano

El barrio de Sar vuelve a estar partido en dos desde este lunes. ¿El motivo? La reparación del empedrado del puente románico que, después de una intervención similar hace menos de un año, vuelve a estar en pésimas condiciones debido al intenso tráfico que soporta la histórica estructura.

El pasado 9 de junio de 2025 y durante un total de seis días, el cierre de la Ponte de Sar por obras afectó tanto a vehículos particulares como al transporte público, y solo se permitió el paso en los puntos de corte a los residentes con garajes a ambos extremos del puente. Una situación que se repite esta semana, pero que esta vez se alargará durante siete días.

Tal y como ha anunciado el Concello de Santiago, esta nueva actuación de conservación sobre el patrimonio de Sar y de Santiago volverá a impedir que el tráfico rodado pueda circular en distintas calles del barrio, por lo que desde Raxoi ya han programado desvíos alternativos durante el tiempo que duren las obras con la intención de que estas, repercutan lo menos posible en el día a día de los compostelanos.

Los cortes ya están vigentes

Así, desde las 08:00 horas de este lunes y hasta las 20:00 horas del próximo domingo 10 de mayo, los cortes de tráfico ya están vigentes. Por un lado en la rúa Castrón Douro, en el tramo en el que se cruza con la rúa de Curros Enríquez y la rúa de Sar, una vía muy utilizada por aquellos conductores que bajan desde la Enseñanza o la Fonte de Santo Antonio para escapar a diario del tráfico que tiende a acumularse en la praza de Galicia y a la salida de los colegios de la Virxe da Cerca, por lo que hay habilitados desvíos por las rúas Curros Enríquez, Bernardo Barreiro - la calle del IES de Sar- y por Gloria Campoamor.

Punto de la rúa Castrón Douro en el que está cortado el tráfico desde este lunes por la reparación del empedrado de la Ponte de Sar / Maps

El otro punto de corte de sitúa en la rúa Ponte do Sar. Concretamente en el cruce con la rúa Diego Bernal, una calle que lleva al Multiusos o al acceso a la Cidade da Cultura. Todos los vehículos que vengan desde Arins deberán desviarse por ella o, en su defecto, tomar por las rúas Picaños y Estrada para poder burlar la restrición de paso durante los próximos siete días.

Aquellos conductores que vengan desde Arins deberán tomar con por la rúa Bernal o por este cruce con la rúa Picaños / Maps

Desvíos del transporte urbano

El corte de tráfico por las obras de reparación del empedrado de la Ponte de Sar también afectará al transporte urbano y modificará la ruta de una de sus líneas. Se trata de la línea 7, que durante el tiempo que dure la actuación modificará su itinerario de la siguiente manera. Se desviará por la rúa Diego Bernal, pasando por delante del Multiusos hacia Fontiñas, donde tomará la avenida de Lugo para retomar su itinerario habitual en la rúa Curros Enríquez.

Varios autobuses de Santiago circulan por la rúa da Fonte de Santo Antonio / Antonio Hernández

Conservación del patrimonio

La actuación que se va a llevar a cabo esta semana en el puente románico de Sar también forma parte de la conservación del gran patrimonio que atesora la capital de Galicia.

Imagen de la Ponte de Sar, con sus característicos tres ojos / Jesús Prieto

Esta estructura de 22 metros de largo, formó parte de la calzada romana que utilizaban los peregrinos que recorrían la Vía de la Plata y que daba acceso a la ciudad amurallada por la puerta de Mazarelos. Por ello, además de la importancia que tiene este punto para la movilidad de los compostelanos, su mantenimiento forma parte de la conservación del conjunto histórico de Santiago.