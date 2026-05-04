Radares
Borja Verea pide abrir “un debate lexítimo entre seguridade viaria e multas indiscriminadas”
O líder do PP local critica o afán recadatorio do goberno local e asegura que veciñanza e sector hostaleiro “están vendo unha presión sancionadora que antes non existía”
O voceiro do Partido Popular de Santiago, Borja Verea, deu este luns unha rolda de prensa para criticar o “afán recadatorio” do goberno local, coa incrementación de radares na cidade e en especial en Conxo, pese a que segundo di “a alcaldesa -Goretti Sanmartín- recoñeceu que xa a recadación era o obxectivo” dos radares existentes.
Verea puxo o foco en que “as nais e pais nos arredores das escolas e os hostaleiros” están vendo unha presión sancionadora que antes non existía”, polo que recalcou a necesidade de “abrir un debate lexítimo entre seguridade viaria e sanción indiscriminada”.
“Coñecemos, cando se presentou o orzamento para Santiago, o incremento brutal dos ingresos por multas para 2026, a día de hoxe, ademais, sen xustificar, aínda que se solicitou tanto en rolda de prensa coma en sesión plenaria”, afirmou o voceiro popular, que tamén engadiu que xa en 2025 a recadación en multas se incrementou un 16%.
O popular destacou en relación co documento presupostario que prevé pasar dos 3,4 millóns de euros orzamentados o ano pasado, ou os 5,1 millóns este ano. Verea insistiu en que “estamos a falar dunha cuestión que afecta a vida cotiá de milleiros de veciños e que xera unha sensación permanente de afán recadatorio”.
Co PP no goberno de Santiago
Como vén facendo case dende o comezo da lexislatura, e a un ano da convocatoria electoral municipal, Borja Verea puxo sobre a mesa cal sería a política do Partido Popular neste asunto se accede á alcaldía de Compostela: “Defendemos a seguridade viaria, defendemos reducir a velocidade en zonas sensibles, pero tamén defendemos o sentido común”. Verea insiste en que “unha cousa é prever accidentes e outra, moi distinta, converter a multa na única e principal resposta deste Concello”.
O líder do PP de Santiago fixo referencia aos radares de Conxo e insistiu en que a propia alcaldesa “dixo que eran radares recadatorios” pero asegurou tamén que “hai dúbidas razoables” sobre o bo funcionamento da medida.
Á vista de que non só se eliminarán os radares actuais, senón que se vai incrementar o seu número en Conxo, Verea lanzou a proposta de “retirar estes radares” acompañando isto “dunha serie de medidas como unha auditoría pública da sinistralidade real desa contorna”.
Os populares apostan por “unha sinalización clara, visible e pedagóxica cuxo obxectivo sexa cumprir a norma, non sorprender ou cazar o condutor”. E neste liña, un goberno do PP “avaliará trimestralmente e con trasparencia” os resultados dos radares “e se non mellora a seguridade revisarase a súa localización”.
A estatua de Reboiras
Borja Verea fixo mención a estatua do nacionalista Moncho Reboiras que recentemente se instalou na Carreira do Conde, a raíz dunhas declaracións feitas dende o PSOE esta finde semana. “Cito textualmente”, dixo o líder do PP: “Este tipo de cuestións debe realizarse con máximo consenso e ningún partido debe monopolizar o espazo público”.
A cita serviulle a Verea para demandar dos socialistas que se posicionen “a favor da estatua ou non”, xa que os edís Sindo Guinarte e Marta Abal votaron a favor da mesma na sesión plenaria. “Non se pode dicir unha cousa e facer a contraria”, criticou o voceiro popular.
Verea asegurou unha vez máis que o “descontento é cada vez maior nesta cidade” pola colocación desta estatua a un “sindicalista de BNG e UPG sen ningunha relación con nós”, con Santiago e capital de Galicia, e asegurou que "moitos votantes socialistas participan dunha maioría tranquila" ao tempo que lle criticou ao goberno que “aínda non respondeu publicamente” sobre cal é a vinculación de Reboiras coa cidade.
