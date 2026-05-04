Las diputaciones de A Coruña y Pontevedra comprometen su apoyo a la captación de rutas aéreas

La tercera reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia, celebrada este lunes en Santiago, concluyó sin grandes avances concretos, pero con la suma de nuevos actores a los esfuerzos por captar rutas aéreas, al comprometer las diputaciones provinciales de A Coruña y Pontevedra su colaboración para este fin. El encuentro también sirvió para constatar las diferencias en torno a la percepción del ritmo al que debe avanzar la puesta en marcha de medidas para la promoción de los aeródromos gallegos, ya que desde Raxoi lamentaron que "imos tarde", pensando en la próxima temporada alta turística, mientras que Aena y la Xunta consideran que el trabajo de este foro debe enfocarse "a medio prazo".

En una sala del Aeropuerto Rosalía de Castro, que luce prácticamente desierto por las obras en la pista que lo mantendrán cerrado hasta el próximo 25 de mayo, Aena, Gobierno central, Xunta, diputaciones y concellos acudieron a un nuevo encuentro para tratar de avanzar en la mejora de la conectividad aérea de la comunidad. Tras empezar con 30 minutos de retraso y prolongarse durante casi dos horas, de la reunión salió el compromiso de participación de los gobiernos provinciales mediante fórmulas que aún tendrán que concretarse. La vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, explicó que "vamos a colaborar económicamente, pero depende de las características de esa promoción turística". Por parte de la institución coruñesa no se pronunció ningún representante.

Operarios trabajando en la pista del aeropuerto de Santiago, este lunes por la tarde mientras se celebraba la reunión / Jesús Prieto

Discrepancias por los tiempos

Este tercer encuentro del grupo de trabajo también sirvió para constatar las discrepancias en torno al ritmo al que se concretan las acciones destinadas a la captación de rutas. La concelleira de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, indicó que "non avanzamos tanto como nos gustaría", indicando que la Xunta trasladó su propuesta de invertir 100.000 euros por ruta, hasta un máximo de dos por aeropuerto al año, pero seguimos sen ter os detalles en concreto de como o vai facer", por lo que ahora esperan tener una reunión al respecto. "É unha novidade no grupo de traballo, pero xa se comunicara publicamente", dijo.

En cualquier caso, Louzao lamentó que "para a seguinte temporada xa imos tarde", teniendo en cuenta que recientemente se celebraron en Reus (Tarragona) unas jornadas de trabajo con compañías aéreas orientadas a la captación de nuevas rutas y tendrá lugar un foro similar en Rimini (Italia) dentro de 15 días. Mientras tanto, destacó que Raxoi sigue trabajando "en solitario" y demandó que el Gobierno autonómico vaya más allá de la colaboración económica y asuma la "coordinación de un sistema aeroportuario de país".

El vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo, mostró su desacuerdo con esta visión al señalar que el cometido del grupo no pasa por establecer "unha data concreta para conseguir que veñan novos voos", sino que se trata de "traballar máis a medio prazo" para conseguir que "os resultados se manteñan no tempo". En esta línea, apuntó que "queremos traballar máis serios, queremos traballar todos xuntos e esperemos que se non é este mes, pois o seguinte ou o seguinte poidamos acadar novos voos para os tres aeroportos", afirmando que mantienen conversaciones abiertas con aerolíneas con este objetivo.

Calvo subrayó también que en el foro de este lunes la Xunta "concretou un pouco máis" su propuesta y consideró que "hai que celebrar a inclusión" de las diputaciones después de que el Ejecutivo gallego las instara participar en el grupo de trabajo.

"Tono constructivo"

Por su parte, el director de Datos y Mercado Aeronáutico, Ignacio Biosca, puso en valor el "tono constructivo" en la reunión y la "predisposición de las instituciones a sumar". Biosca declaró estar "muy satisfecho" porque "vamos avanzando poco a poco, pero con paso firme". De este modo, agregó que "esto no es un sprint, es una maratón y todo lo que podamos sumar para ir recorriendo esa maratón juntos será muy positivo".

El de este lunes es el tercer encuentro del grupo de trabajo impulsado por Aena y la Xunta tras los celebrados en noviembre de 2025 y en marzo de este año.