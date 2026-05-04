El festival de música urbana que regresa este verano a Santiago: con el 'padre' del trap o lo más 'top' de la escena gallega

Santiago es sinónimo de grandes festivales. Más allá de O Son do Camiño, O Gozo Festival o el Festival Jaleo!, la capital gallega sumó el pasado año un nuevo festival especializado en la música urbana: el Lingua Urbana Fest.

Tras arrasar en su estreno en Santiago, así como en su segunda edición (celebrada el viernes 27 de marzo en Vigo), el festival regresará a donde todo empezó, a Santiago, para su tercera edición con un cartel cargado con algunos de los nombres más destacados de la industria a nivel gallego y nacional.

La tercera edición del festival tendrá lugar el viernes 28 de agosto en la Cidade da Cultura, siempre que el tiempo no lo impida como ocurrió en la edición anterior que terminó celebrándose en el Multiusos Fontes do Sar.

El 'padre' del trap

El cartel de esta edición estará liderado por Yung Beef, uno de los artistas más importantes y relevantes del panorama nacional. Con más de 23 millones de oyentes mensuales en Spotify, el granadino es considerado como uno de los padres del trap en España, en especial tras el lanzamiento a finales de 2015 de su álbum ADROMICFMS 2.

Las caras de la nueva escena gallega

Con dos grandes nombres aún por confirmarse, el Lingua Urbana vibrará con dos de los estandartes de la escena gallega actual: 9Louro y Lg1do. Los dos jóvenes de Muros y Santa Comba, que acaban de lanzar juntos el tema 'Non me culpes', son dos de las figuras más destacadas de la prolífica nueva generación de artistas gallegos junto a Kid Mount, Xosé Maseda o Xián Pais.

En el caso de Martín Louro Piñeiro (9Louro) es ya la cara de una generación de nuevos artistas gallegos que llevan el gallego por bandera. Con casi 100 mil oyentes mensuales en Spotify, el artista muradano es sinónimo de éxito y de arrasar en sus conciertos en Santiago, con colas kilométricas en la Igrexa da Universidade o un 'sold out' en Capitol en menos de una hora.

9Louro durante su concierto en la Sala Capitol / Carlos Grela

Por otro lado, el xalleiro Saúl Rodríguez Maroñas (Lg1do) es una de las últimas y grandes apariciones en la escena gallega. Su aparición fulgurante llegó a colarlo en el mes de febrero en el puesto número 5 de la lista de Spotify 'Los 50 más virales: España' con su canción Darche, junto al vigués Guzmen.

Saúl Rodríguez Maroñas, Lg1do, en una de sus actuaciones / CEDIDA

De Dirty Suc a una variedad de DJs gallegos

Junto a ellos también se subirá al escenario en la Cidade da Cultura, donde ya actuó también el pasado verano como parte del ciclo Atarder no Gaiás, el rapero vigués Dirty Suc. Con una propuesta musical fuertemente vinculada a la identidad gallega, con referencias constantes a su tierra en sus temas, y más de 120.000 oyentes mensuales en Spotify, 'El Niño del 03' se encuentra actualmente en plena gira de su último álbum, Fillo do mar.

El festival contará también con un espacio destinado a la electrónica, con una notable representación de la escena DJ gallega con la presencia de nombres como Sote, Carlos Barral y Valensk8.

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Entradas, ya a la venta

Las entradas para la tercera edición del Lingua Urbana Fest están disponibles desde el pasado miércoles 29 de abril desde 30 euros. Estas pueden adquirirse a través de la plataforma fourvenues (en este enlace).