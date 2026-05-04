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Foro Galego de Inmigración denuncia el «atasco estructural» en extranjería de Santiago tras el incendio de la comisaría

La asociación alerta de que la situación vulnera seriamente los derechos de los migrantes

Compromete la obtención de citas para expedir documentación como el NIE o la Tarjeta de Identidad de Extranjero

Incendio en la Comisaría de Santiago.

Incendio en la Comisaría de Santiago. / Antonio Hernández

El Correo Gallego

El Foro Galego de Inmigración denuncia un «atasco estructural» en las citas de extranjería en la Comisaría de Santiago, a causa del incendio producido el pasado mes de febrero. Así lo ha trasladado este lunes en un comunicado tras una asamblea abierta, insistiendo en que esta situación «compromete seriamente los derechos de las personas migrantes residentes en la zona».

La comisaría provisional dificulta la expedición de citas para trámites «imprescindibles para la vida de las personas migrantes», como la obtención de la TIE —Tarjeta de Identificación de Extranjeros—, la emisión de certificados, la toma de huellas, la asignación de NIE, cartas de invitación o autorizaciones de regreso, asilo, protección internacional o, incluso, las solicitudes específicas de la población de Ucrania. Por ello, el Foro Galego de Inmigración reclama llevar a cabo los «esfuerzos necesarios» para «evitar que un desafortunado incidente» complique estas cuestiones burocráticas.

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«Afortunadamente, el proceso de Regularización se realiza en otros espacios y con otras unidades de tramitación. Las personas migrantes residentes en los ayuntamientos de la zona que abarca la Comisaría compostelana deben tener los mismos derechos que el resto de ciudadanos y ciudadanas», explican desde el Foro.

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