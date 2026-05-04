El libro del que todo el mundo habla llega a Santiago: Lana Corujo lo presenta en NUMAX

Todo empieza con un juego: algunas noches, en los diez minutos suspendidos antes de que Abuela regrese del bingo, dos hermanas salen a escondidas por la puerta de atrás hasta El Ahorcado —un volcán redondo como una panza bocarriba—, cuentan hasta tres y corren de vuelta sin mirar atrás. Sin embargo, una noche algo cambia… porque una vez traspasado el terreno de una infancia violenta, ¿cómo se mira el mundo? Este es un pequeño pedacito de la sinopsis de Han cantado bingo (Reservoir Books), el libro del que todo el mundo habla.

Su autora, Lana Corujo, estará en NUMAX el próximo miércoles 20 de mayo a partir de las 19.00 horas para presentar una obra que ha logrado conectar con lectores de todas las edades. Acompañada por la periodista de EL CORREO GALLEGO Belén Teiga, la entrada es libre hasta completar aforo.

Portada de 'Han cantado bingo' de Lana Corujo / Penguin Random House

Las claves del éxito

Han cantado bingo nos presenta a dos hermanas que comparten un juego, un secreto. Pero es mucho más que eso. La novela teje la relación realista entre dos hermanas, al mismo tiempo que va tejiendo los desencuentros de una familia marcada por la tragedia.

Destaca la voz narrativa de Lana, que construye una historia con un marcado contraste -entre inocencia y crudeza- sobre el duelo, la infancia y la memoria.

Sus capítulos -cada uno lleva un número que marca la edad que tiene la protagonista de la historia en ese momento- son breves y no siguen un tiempo lineal.

Lana Corujo, la autora de 'Han cantado bingo' / Zowy Voeten

A medida que avanza la trama, entre saltos temporales, el lector va recogiendo pequeñas piezas de un puzzle que -si bien vas intuyendo- no se resuelve hasta bien entrada la parte final del libro, cuando ya es demasiado tarde. Todo ello en torno a un episodio violento del que el lector no sale indemne.

Una novela en la que Corujo nos acerca a los silencios, la culpa, las verbenas, las heridas y la magia oscura que solo se teje entre dos hermanas que comparten un secreto.

Más allá de su voz narrativa, fragmentación y capítulos cortos, la viralidad y el boca a boca han sido claves en su éxito. En este sentido, Han cantado bingo ha sido uno de los libros más comentados entre las comunidades lectoras asentadas en redes sociales.

Entre los más vendidos

Según la revista Cervantes, Han cantado bingo -publicado en enero de 2025- se mantiene entre los libros más vendidos del mes de abril en la categoría de ficción.

Ocupa el puesto número 9 junto a éxitos como Maite, de Fernando Aramburu, Comerás flores, de Lucía Solla Sobral o La ciudad de las luces muertas, de David Uclés.

Han cantado bingo Lana Corujo Reservoir Books 184 páginas 18,90 euros

Otros encuentros en Galicia

La cita en NUMAX permitirá acercarse a un fenómeno literario que ha crecido gracias al boca a boca digital y que ha situado a Corujo como una de las voces emergentes más seguidas del momento.

Junto al evento en Santiago, Lana Corujo estará también el 20 de mayo en la librería Paz de Pontevedra y el 21 en la coruñesa Berbiriana.