'Han cantado bingo'
El libro del que todo el mundo habla llega a Santiago: Lana Corujo lo presenta en NUMAX
La autora Lana Corujo presentará el miércoles 20 de mayo en NUMAX su novela 'Han cantado bingo', que aborda la infancia, el duelo y la memoria a través de la historia de dos hermanas
Todo empieza con un juego: algunas noches, en los diez minutos suspendidos antes de que Abuela regrese del bingo, dos hermanas salen a escondidas por la puerta de atrás hasta El Ahorcado —un volcán redondo como una panza bocarriba—, cuentan hasta tres y corren de vuelta sin mirar atrás. Sin embargo, una noche algo cambia… porque una vez traspasado el terreno de una infancia violenta, ¿cómo se mira el mundo? Este es un pequeño pedacito de la sinopsis de Han cantado bingo (Reservoir Books), el libro del que todo el mundo habla.
Su autora, Lana Corujo, estará en NUMAX el próximo miércoles 20 de mayo a partir de las 19.00 horas para presentar una obra que ha logrado conectar con lectores de todas las edades. Acompañada por la periodista de EL CORREO GALLEGO Belén Teiga, la entrada es libre hasta completar aforo.
Las claves del éxito
Han cantado bingo nos presenta a dos hermanas que comparten un juego, un secreto. Pero es mucho más que eso. La novela teje la relación realista entre dos hermanas, al mismo tiempo que va tejiendo los desencuentros de una familia marcada por la tragedia.
Destaca la voz narrativa de Lana, que construye una historia con un marcado contraste -entre inocencia y crudeza- sobre el duelo, la infancia y la memoria.
Sus capítulos -cada uno lleva un número que marca la edad que tiene la protagonista de la historia en ese momento- son breves y no siguen un tiempo lineal.
A medida que avanza la trama, entre saltos temporales, el lector va recogiendo pequeñas piezas de un puzzle que -si bien vas intuyendo- no se resuelve hasta bien entrada la parte final del libro, cuando ya es demasiado tarde. Todo ello en torno a un episodio violento del que el lector no sale indemne.
Una novela en la que Corujo nos acerca a los silencios, la culpa, las verbenas, las heridas y la magia oscura que solo se teje entre dos hermanas que comparten un secreto.
Más allá de su voz narrativa, fragmentación y capítulos cortos, la viralidad y el boca a boca han sido claves en su éxito. En este sentido, Han cantado bingo ha sido uno de los libros más comentados entre las comunidades lectoras asentadas en redes sociales.
Entre los más vendidos
Según la revista Cervantes, Han cantado bingo -publicado en enero de 2025- se mantiene entre los libros más vendidos del mes de abril en la categoría de ficción.
Ocupa el puesto número 9 junto a éxitos como Maite, de Fernando Aramburu, Comerás flores, de Lucía Solla Sobral o La ciudad de las luces muertas, de David Uclés.
Han cantado bingo
Lana Corujo
Reservoir Books
184 páginas
18,90 euros
Otros encuentros en Galicia
La cita en NUMAX permitirá acercarse a un fenómeno literario que ha crecido gracias al boca a boca digital y que ha situado a Corujo como una de las voces emergentes más seguidas del momento.
Junto al evento en Santiago, Lana Corujo estará también el 20 de mayo en la librería Paz de Pontevedra y el 21 en la coruñesa Berbiriana.
Sobre Lana Corujo
Lana Corujo (Lanzarote, 1995) se forma en Ilustración y Dirección de Arte en Madrid. En 2021 regresa a la isla, donde vive actualmente. Ha impulsado el Encuentro de Literatura Verbena, con tres ediciones a sus espaldas. Ha publicado Ropavieja (Editorial Dieciséis, 2021), con el que fue seleccionada por el Ministerio de Cultura para participar en la Feria del Libro de Frankfurt en 2022, con España como invitado de honor. Fue becada por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote para realizar una residencia artística con la Fundación ACE en Buenos Aires en 2023. Ha expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo de Lanzarote con la muestra «El Traspatio» (2022), además de participar en otras, como «Duelos» (2023), «Categórico Retrato» (2021) y en la Madrid Design Week en 2020. También ha comisariado las exposiciones «Tayó: Jugando entre líneas» y «Calima Purpurina», de Marina Speer, ambas en El Almacén, un centro cultural de Lanzarote. Han cantado bingo (Reservoir Books, 2025) es su primera novela, por la que ha recibido el Premio Javier Morote a la mejor autora revelación y el Premio Librería de Mujeres 2025.
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