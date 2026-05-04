El mal estado de dos túneles en A Sionlla retrasa el fin de las obras de la Vía Verde a Cerceda

La Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle encara durante estos meses el final de las obras para convertirse en la senda peatonal y ciclista más larga de Galicia, conectando Santiago con Cerceda en un circuito de 36 kilómetros a través del antiguo trazado del ferrocarril entre A Coruña y la capital gallega. La Deputación, responsable del proyecto, estableció como plazo de finalización del recorrido el verano de 2026, pero esta hoja de ruta se ve ahora comprometida debido a los problemas surgidos por el mal estado que presentan dos túneles ubicados en el tramo que discurre por la zona de A Sionlla.

Túneles en malas condiciones

Según precisan fuentes de la institución provincial a este diario, han aparecido dificultades en los túneles con las que no se contaba, lo que ha provocado un retraso en la ejecución las obras. Los pasos no están en buenas condiciones y han tenido que hacerse reparaciones para garantizar la seguridad del tránsito de peatones y ciclistas, señalan las fuentes consultadas.

Estado de uno de los túneles que discurre por la zona de A Sionlla / Cedida

En el primer túnel, explican que estaban terminando los trabajos para afianzar la estructura la semana pasada, una actuación que ha requerido de la participación de técnicos de Adif, del director del proyecto y de la empresa constructora. Ahora está previsto que se inicien esta misma semana las actuaciones necesarias en el segundo subterráneo. Desde la Deputación indican que la prioridad es garantizar unas condiciones de seguridad óptimas y que no haya ningún riesgo para los usuarios. Por esta razón, la pavimentación del terreno dentro de los túneles no se está haciendo todavía.

Un tramo en licitación y otro casi acabado

Los diez kilómetros de la senda en territorio compostelano están divididos en tres tramos. El segundo de ellos se encuentra en este momento en fase de licitación y se han presentado 18 ofertas para ejecutar la obra, que están siendo valoradas por parte de los técnicos provinciales. En este trecho, que abarca desde el punto kilométrico 2,1 hasta el 5 aproximadamente, también hay un túnel, que en la Deputación creen que está en buenas condiciones, pero la empresa adjudicataria tendrá que revisarlo y asegurarse de que se cumplen todas las garantías. El tercero de los tramos, que llega hasta Sigüeiro y está financiado con fondos europeos, marcha en plazo, según las fuentes consultadas, con lo que se espera que en el mes de junio haya concluido.

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Con todo ello, en la institución provincial mantienen la expectativa de completar el recorrido a finales de verano, pero prefieren ser prudentes, ya que la prioridad es garantizar la seguridad. "Si en lugar de ser en agosto, es a mediados de septiembre, no importa", afirman.