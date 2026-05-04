Fallece a los 89 años Ángel Brey Castro, el fundador de Pinturas Ángel Brey, que puso color a medio Santiago

El tejido empresarial de Santiago está de luto por la pérdida de uno de sus emprendedores más conocidos, Ángel Brey Castro, de 89 años, fundador de Pinturas Ángel Brey, la empresa que se encargó de pintar, empapelar y decorar cientos de locales en la capital gallega.

Casado con Cándida Ferreiro y padre de una hija y dos hijos, Ángel Brey aprendió el oficio de joven y antes de la treintena montó su propia empresa, inaugurada en el año 1965. La empresa continúa con la segunda generación y seis décadas de experiencia en el sector de la pintura decorativa e industrial.

Con sede en el corazón del Ensanche compostelano, en la calle Ramón Cabanillas, y nave en el vecino Teo, Pinturas Ángel Brey trabajó para algunas de las empresas constructoras más emblemáticas de Santiago, como Ruafer o el Grupo Forma.

La brocha de Ángel Brey pasó así por numerosos locales de ocio y hostelería, por una veintea de negocios de Área Central o por sedes de bancos que hoy ya ni existen como el Banesto, entre otros. "Casi es más fácil preguntarse qué locales no pintó Ángel Brey en Santiago que citar en los que trabajó", afirmaban ayer algunos conocidos que trabajaron años codo con codo con él.

"Era una persona muy sociable y un trabajador nato", aseguran aquellos que lo conocieron en lo personal y lo profesional y que ayer trasladaban su pésame a la familia.

La capilla ardiente está instalada en la sala 1 del Tanatorio Municipal de Santiago, en Boisaca, donde este martes a las siete y cuarto (19.15 horas) se celebrará una misa de cuerpo presente por su eterno descanso, tras lo que será incinerado en la intimidad familiar.

"Era una persona muy sociable y un trabajador nato"

Un entorno familiar muy conocido

Vecino de Ames, Ángel Brey cuenta con un entorno familiar muy conocido en la capital gallega. Dos de sus hijos, Juana y José, continúan al frente de la empresa de pintura, mientras que su otro hijo, Javier, se dedica a la docencia. Juana está casada con Luciano Prado, abogado y hermano de la número dos del PPdeG Paula Prado.

Además, el hermano de Ángel Brey, José, también fue emprendedor en el sector de la decoración a través de Tapicerías Brey.

La figura del propio Ángel Brey trascendió más allá de las fronteras compostelanas, ya que fue uno de los impulsores de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco), a finales de los años 70 del siglo pasado.