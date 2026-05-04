Selección de plazas de la Formación Sanitaria Especializada
El número 11 del MIR elige Otorrinolaringología del CHUS, donde se formará en el servicio que dirige su padre
Feliz de poder optar por una especialidad que "siempre ha sido mi gran candidata", el compostelano Andrés Soto Sánchez cree que "de no haber sido hijo de otorrino, probablemente también la hubiera escogido porque me parece muy atractiva"
El puesto número 83 permitirá a la mariñense Mara Gato Vilaseca realizar la residencia en Cardiología de Santiago
Con la tranquilidad de saber que el trámite para solicitar la plaza de formación sanitaria especializada se había cumplimentado tanto de forma telemática como presencialmente correctamente apenas una hora después de que se abriera el período de selección, el compostelano Andrés Soto Sánchez disfrutaba este lunes de ello junto a su familia en Madrid, a apenas un mes para que siga los pasos de su padre e inicie el MIR como futuro otorrinolaringólogo en el servicio del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago que dirige actualmente su padre, Andrés Soto.
Una coincidencia que, necesariamente, lleva a preguntarle el peso que esta circunstancia ha tenido en su elección, y que, en su caso, asegura que "obviamente es una especialidad que conozco desde siempre, sé la cantidad de problemas que resuelven los otorrinos, pero creo que si no hubiera sido hijo de un otorrino, probablemente también la hubiese escogido porque me parece muy atractiva".
Práctica clínica e investigación
En conversación con EL CORREO GALLEGO, el número 11 del MIR a nivel estatal en las pruebas de selección celebradas en enero pasado indica que también tenía muy claro que su primera opción iba a ser el CHUS "tanto por la ciudad, porque es muy buena para vivir, como por el hospital, porque también lo veo muy bueno para formarse, especialmente el servicio de Otorrinolaringología por la docencia y por la posibilidad de investigar". Y es que, como apunta, "me planteo hacer una tesis doctoral y creo que el servicio reúne todas las cualidades que creo que necesita cualquier residente".
De momento, Andrés Soto padre señala que le espera ya "con más ilusión que presionado" para iniciar la residencia en Santiago a principios de junio, al igual que "a otro residente, que por ahora no sabemos quién será", puesto que las plazas de formación son dos.
Con 25 años recién cumplidos y el convencimiento desde niño de que su futuro profesional estaría en la medicina, Andrés Soto Sánchez atribuye en parte a la suerte, pero sobre todo al trabajo desarrollado durante meses el haber logrado situarse entre los primeros puestos del MIR. Un intenso trabajo que le llevó también a obtener el premio extraordinario del grado de Medicina en la facultad de la Universidade de Santiago (USC), al igual que Mara Gato Vilaseco.
Natural de Foz, la joven también formalizaba este lunes en Madrid junto a su familia su solicitud de una plaza como residente en Cardiología del CHUS. Un servicio al que ha podido acceder como número 83 del MIR, puesto sobre el que asegura que "ao final o número ordena, pero non di nada de nós como profesionais, é importante para coller a praza que nos guste, pero agora o que hai que facer é ser o mellor profesional posible".
Apuesta por Cardiología de Santiago
Con la especialidad de Cardiología bastante clara desde el principio porque "sempre me gustou", afirma que "se quería quedar en Galicia, o de Santiago era o servizo que máis me gustaba e que penso máis se pode adaptar a mín".
Interrogada sobre si al salir del examen pensó que obtendría tan buen resultado, Mara Gato recuerda que este año "todo foi un pouco catastrófico, tanto o proceso para anotarse como o exame, que estivo mal redactado, e despois", con lo que "saín cunha sensación de que no ía poder demostrar o traballo feito". Y es que, como recalca, "o traballo lévate a todas partes, a disciplina e o traballo duro" porque, "aínda que como dicía a miña avoa cada maestrillo ten o seu libriño, son moitos meses de preparación".
Muy agradecida a su familia por que "tiven a sorte de que na miña casa deixáronme dedicarme durante nove meses exclusivamente a estudar, a non preocuparme de nada máis, que é moi importante e non todo o mundo pódese permitir paralizar durante meses unha vida para estudar un exame", admite que la disciplina durante todo ese período de preparación fue muy importante para alcanzar su objetivo, que no es otro que formarse en la especialidad a la que siempre ha querido dedicarse y en un servicio como el de Santiago, del que le gusta especialmente que "ten unha unidade de críticos moi boa", si bien añade que también "estaría encantada de pasar consulta de hipertensión arterial", como cardióloga vocacional que es.
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