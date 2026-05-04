El Orbitaliño de Santiago sigue sin licitarse dos años después del anuncio de Transportes: "O proxecto está morto de risa"

Dos años después de que el Ministerio de Transportes anunciase que el Orbitaliño se licitaría “en pocos meses”, la obra continúa sin contratarse y sin una explicación pública que aclare los motivos del retraso. La actuación, concebida como un enlace entre la SC-30 y la N-550, sigue pendiente pese a tratarse de una infraestructura de escasa longitud, apenas unos doscientos metros, pero clave para la movilidad en el entorno industrial de Santiago. El compromiso fue anunciado en junio de 2024 por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, durante la inauguración de la SC-30, sin que desde entonces se hayan producido avances visibles.

La falta de respuesta del Ministerio añade incertidumbre a un proyecto largamente reclamado. Este periódico ya preguntó el pasado año por las razones del retraso sin obtener contestación, una situación que se repite ahora tras nuevas consultas realizadas en los últimos meses. A día de hoy, el departamento estatal no ha aclarado por qué una actuación comprometida públicamente sigue sin licitarse, pese a que ya se habrían superado todas las dificultades técnicas, sobre todo las relacionadas con la integración del vial en el territorio que demandaban los vecinos de la zona.

Mientras tanto, una pista situada junto a las instalaciones de Finsa está asumiendo en la práctica el papel del Orbitaliño. Por esta vía circulan a diario camiones de gran tonelaje, turismos y tráfico vinculado a los polígonos industriales, en especial el de A Sionlla, lo que la convierte en una conexión estratégica con la SC-30. Sin embargo, se trata de una infraestructura que no está acondicionada para soportar ese volumen ni ese tipo de tráfico, lo que provoca problemas frecuentes de circulación, dificultades en el cruce de vehículos pesados y situaciones de retención en determinados puntos.

Esta solución provisional, que se prolonga en el tiempo, evidencia las limitaciones de una vía que presenta curvas, estrecheces y problemas de maniobrabilidad. La paradoja es que, mientras la infraestructura definitiva sigue sin ejecutarse, el tráfico que justificaría su construcción ya existe y, además, buena parte de este se canaliza a través de un trazado inadecuado para esas condiciones.

Críticas del Foro Cívico

El retraso ha motivado que este periódico recabe la valoración del Foro Cívico de Santiago, una de las entidades que impulsó esta infraestructura, y del Concello. Desde el Foro Cívico, su portavoz, José Carlos García Cumplido, lamenta la falta de avances y resume la situación señalando que “dous anos despois de que se anunciara que se ía licitar, iso segue morto de risa”, añadiendo que “non se moveu nada de nada”. El representante del colectivo subraya además la ausencia de información en el último año, al afirmar que “desde hai máis dun ano non nos din nada de nada”, en referencia a la falta de comunicación institucional sobre el estado del proyecto.

Por su parte, el Concello de Santiago defiende que mantiene el interés por la actuación y que la considera prioritaria para la ciudad. El gobierno local señala que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, “interesouse por esta obra en distintas ocasións”, especialmente en conversaciones con el delegado del Gobierno, y recuerda que durante este mandato se aprobó una iniciativa en el pleno municipal para instar al Ejecutivo central a licitar las obras conforme al compromiso anunciado en 2024.

En ese debate plenario, la alcaldesa defendió que “o goberno municipal entende que a construción do Orbitaliño é imprescindíbel para conseguir unha boa conexión entre a AP-9 e a N-550”, una postura que, según fuentes municipales, se mantiene en la actualidad. El Concello insiste en que se trata de una infraestructura clave para la movilidad y el desarrollo industrial, y subraya que existe respaldo institucional a su ejecución.

La administración local también recuerda que en fases anteriores del proyecto presentó alegaciones al trazado, en línea con otras aportaciones realizadas tanto por grupos políticos como por los vecinos de la zona. Esas alegaciones buscaban mejorar la integración territorial de la infraestructura y evitar impactos innecesarios, ya que, según el Concello, había elementos que podían resultar sobredimensionados. En este sentido, el gobierno municipal sostiene que siempre ha defendido la necesidad de compatibilizar la ejecución de la obra con la cohesión territorial.

Actuación clave para el desarrollo de la ciudad

Pese a estas consideraciones, el Ejecutivo local insiste en que el Orbitaliño es un “investimento relevante” y que su construcción resulta necesaria para facilitar la conexión de los polígonos industriales con el resto del territorio. Así lo expresó también la alcaldesa al señalar que, “aínda conscientes dalgunhas deficiencias, posiblemente emendábeis no proceso de construción”, se trata de una actuación clave para el desarrollo de la ciudad.

El Concello afirma que ha realizado gestiones y que la alcaldesa está “pendente permanentemente da situación”, además de recordar que se mantuvieron reuniones al inicio del mandato para abordar esta cuestión. Asimismo, apela a la implicación del Gobierno central para avanzar en la licitación de una obra que considera imprescindible.

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Sin embargo, más allá de estas posiciones, la realidad es que el proyecto sigue sin fecha ni avances administrativos. Dos años después del anuncio oficial, el Orbitaliño continúa sin licitarse, sin calendario definido y sin explicaciones por parte del Ministerio de Transportes. Mientras tanto, la solución improvisada sigue soportando un tráfico para el que no fue diseñada, en un contexto que evidencia la necesidad de ejecutar una infraestructura que, pese a su corta longitud, sigue siendo una pieza pendiente en la movilidad de Santiago.