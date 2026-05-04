Un platero compostelano presenta su primera novela: "Las descripciones que hago de Santiago son exhaustivas y claras"

A Alejandro Otero Jamardo (Santiago, 1972) solo le iguala el nivel de ilusión por su novela, el ser parte de la saga platera compostelana de la Joyería Otero en Praterías y el hablar de baloncesto y el Obradoiro. «Estuve en la victoria ante el Leyma en A Coruña, y disfruté muchísimo», dice a EL CORREO en alusión al soñado regreso del Obra a la ACB, pero hoy, como diría Paco Umbral, hemos venido a hablar de su libro, O cabuchón vermello. Editado en gallego por Espiral Maior, acaba de salir en castellano desde Estrella del Norte: El cabujón rojo (328 páginas). Licenciado en Geografía e Historia (en Prehistoria y Arqueología) por la USC y Técnico Superior en Artes y Diseño por la EASD Mestre Mateo, Alejandro fue profesor de Lengua, Historia y Cultura Española en la Allendale-Fairfax High School de Carolina del Sur (EEUU) y el 13 de mayo, presenta El cabujón rojo en la librería Couceiro (19 h.).

¿Tiene algún punto autobiográfico esta novela?

Santiago es una referencia clara. Es más es un protagonista indirecto, de hecho, se hacen descripciones del Santiago de los años 90, de mi época en la Universidad, y, desde ese punto de vista, no es autobiográfica pero si autovivencial, que no es exactamente lo mismo, pero es parecido. Es una novela en dos tiempos. Son capítulos alternos hasta que acaban confluyendo y desembocando por la praxis natural de la misma obra, y alude al curso universitario 1992-1993 y en paralelo circula el mal llamado Crimen de la Balconada, un asesinato político que está entroncado en la guerra civil entre Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara y, a partir de ahí, hay un objeto de poder que es la Cruz de Santiago que es arrancada del pecho del arzobispo, se desarrolla la trama...

¿Es lector de novela histórica? Lo digo por ese viaje argumental a ese conflicto del siglo XIV.

Soy lector de todo, igual que escucho todo tipo de música... Me gusta la novela histórica y autores como Carlos Ruiz Zafón y los libros de misterio... Y estoy ahora con una segunda novela, donde el protagonista también es Santiago, pero en este caso situada a finales del siglo XIX y con varios misterios alrededor de la Catedral....

¿Y nota evolución entre esa primera novela que ahora se presenta en castellano y esa otra segunda en ciernes?

Noto que ya hay más fluidez, ya vas más al grano. La primera, tras editarla en gallego, tenía ganas de lanzarla en castellano porque creo que puede tener así recorrido fuera por la temática que trata, porque habla bastante de la tuna, porque está situada en castellano... y por mediación de ULA Libraría Social, con quienes yo iba a firmar en las ferias, me puso en contacto con la editorial Estrella del Norte, la leyó su responsable y le gustó; me dijo: ‘¡Adelante, tengo un pálpito’, y decidió lanzarla.

Amén de Ruiz Zafón, ¿qué otros referentes literarios citaría?

Me gusta igual Dostoyevski que Saramago, me gustan todos y ninguno. No pienso en un autor y me leo todo de él, leo lo que cae en mis manos y lo que me recomiendan personas cercanas... Tengo referencias eclécticas.

¿Qué tiene Santiago para que en los últimos años haya cierto bum de libros con tramas de misterio o de mayor o menor intriga?

Sí, parece que hay un bum de thrillers históricos, pero a mí siempre me gustó el tema del misterio, el esoterismo y la historia, y haciendo un poco una mezcla, un totum revolutum, siempre salen cosas interesantes. Sí que trato de ser muy riguroso en cuestiones de historia, procuro dar los datos correctos al cien por cien, por eso las descripciones que hago de Santiago son exhaustivas y claras.