ACCIDENTES DE TRÁFICO
Una mujer queda atrapada en el interior de su coche después de volcar en la salida de la autovía Brión-Santiago
Ha ocurrido en la curva cerrada que incorpora el tráfico frente a la Galuresa de A Rocha hacia Santiago, un punto muy propenso a los accidentes cuando la climatología no acompaña.
Nuevo accidente de tráfico en la autovía Brión-Santiago. Una mujer que circulaba este martes por en el enlace que conecta la AG-56 con la SC-20 en sentido a la capital de Galicia, ha quedado atrapada en el interior de su coche después de sufrir una salida de vía y volcar con su vehículo.
El siniestro ha ocurrido pasadas las diez de la mañana en el kilómetro 0 de la autovía, en la curva cerrada que incorpora el tráfico frente a la Galuresa de A Rocha hacia Santiago, un punto muy propenso a los accidentes cuando la climatología no acompaña.
Tal y como informan fuentes del 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, tuvieron conocimiento del accidente en torno a las 10:13 horas. La primera llamada de alerta la efectuó un particular avisando de que un coche había volcado, y apuntaba que la única ocupante del mismo permanecía atrapada en su interior. Poco después, un bombero fuera de servicio que se encontraba en el lugar también alertaba a los servicios de emergencias.
Una vez tuvo conocimiento de la situación, el centro de operaciones de Axega ha dado aviso a Urxencias Sanitarias para que una ambulancia se desplace hasta el punto del siniestro. También se ha alertado a la Guardia Civil, cuyos efectivos han tenido que intervenir para regular el tráfico, y a los Bomberos de Santiago.
Sin heridas graves, pero bastante nerviosa
Según confirma el mando de este martes en el parque de bomberos compostelano, recibieron la llamada para acudir a este accidente sobre las 10:15 horas.
Una vez en el punto del siniestro, comprobaron que la mujer que había quedado atrapada ya había sido liberada por los agentes de la Benemérita y, aunque se encontraba bastante nerviosa, ya estaba siendo atendida por los servicios sanitarios, por lo que su trabajo se limitó a cortar la energía de la batería del coche para evitar posibles cortocircuitos.
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