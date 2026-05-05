Asteria Luzardo repite como decana da Facultade de Ciencias na USC
A profesora foi elixidanas eleccións deste martes 5 por 42 votos a favor e 14 en branco
A profesora Asteria Luzardo repetirá como decana da Facultade de Ciencias da USC no Campus Terra en Lugo logo de ser elixida nas eleccións deste martes 5 por 42 votos a favor e 14 en branco.
“Continuidade, calidade académica e cohesión da comunidade universitaria” serán os eixos desta nova etapa á fronte do decanato, tras un primeiro mandato marcado por importantes retos e “a aposta por consolidar unha xestión responsable, transparente e integradora”.
O programa estrutúrase en varios eixos estratéxicos. No ámbito do profesorado, priorízase o apoio á renovación do persoal docente e investigador e o impulso á súa formación continua. En docencia, proponse avanzar na actualización das titulacións e garantir a excelencia académica mediante o cumprimento das accións de mellora derivadas dos procesos de acreditación.
A investigación sitúase como un piar fundamental, promovendo a transferencia de coñecemento e a colaboración co tecido produtivo, co apoio do Campus Terra. Tamén se reforza o papel do persoal de administración e servizos e a participación activa do estudantado. Finalmente, a decana salienta as necesidades en infraestruturas e o compromiso de melloralas, xunto co recoñecemento ao traballo do equipo decanal e da comunidade académica.
Licenciada en Farmacia pola USC, Asteria Luzardo doutorouse en 2001 con Mención Europea, tras realizar estadías de investigación nas universidades de Cardiff e Xenebra. A súa traxectoria investigadora centrouse no desenvolvemento de sistemas de liberación de fármacos para aplicación en medicina humana, veterinaria e acuicultura. Durante a súa etapa posdoutoral formouse no Instituto Politécnico de Zürich.
Desde 2005 combina actividade investigadora e docente na USC, impartindo docencia en diferentes graos e mestrados e dirixindo numerosas teses doutorais e traballos académicos. É coautora de máis de 60 publicacións científicas, conta con cinco patentes e participou en 14 proxectos de investigación competitivos, ademais de ter recoñecidos tres sexenios de investigación. Actualmente é profesora titular (Área de Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica) e decana da Facultade de Ciencias do Campus de Lugo, tras desempeñar cargos de xestión como vicedecana e responsable académica de mobilidade.
- Santiago estrena terraza secreta: un oasis de paz junto al río Sarela para desconectar al atardecer
- Dos bloques, 18 viviendas y una fachada acristalada: así será un nuevo edificio del centro de Santiago
- María José, vecina de Mallou que perderá su casa por el nuevo barrio: 'Es una tomadura de pelo y vamos a pelear
- Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
- El techno conquista la cima de Santiago: el gran festival que aterriza en la Cidade da Cultura
- Cincuenta estudiantes son reconocidos por su esfuerzo académico en la residencia Almirante Martorell de Santiago
- Santiago reconstruida en digital: la ciudad que vuelve a existir en 3D
- La Guardia Civil investiga a dos personas por el uso fraudulento de una tarjeta de tacógrafo en Santiago