Bouza esixe medios para un IESdo Sar con máis alumnos
Reclama profesorado e infraestruturas ante o crecemento da matrícula neste instituto
K.M.
Ante o incremento de alumnado no IES do Sar, «reflexado nos datos de matrícula dos últimos cursos escolares», e a falta de adecuación dos recursos necesarios para ese aumento de estudantes, segundo explicou este luns o secretario xeral do PSdeG de Santiago e deputado autonómico, Aitor Bouza, o seu grupo levará ao Parlamento de Galicia a situación deste centro de referencia en Santiago.
Bouza incidiu en que «o que non se veu correspondido foi o aumento da plantilla do profesorado», o que está a provocar unha situación de desequilibrio, e considerou que a falta de profesorado está a xerar unha «descompensación» no funcionamento do centro compostelán e repercute directamente na calidade do ensino.
Tras criticar o modelo do Goberno autonómico por entender que «ese menos con menos que quere facer a Xunta de Galicia nunca sae ben», dixo que eses recortes os sofren os alumnos e a calidade educativa por unha falta de planificación.
Asegurou que o seu grupo actuará tras escoitar as demandas da comunidade educativa e avanzou que esixirán «ao señor Rueda que non castigue ao alumnado e que non merme a calidade educativa», reclamando a incorporación dos profesionais necesarios para garantir unha atención axeitada.
Os socialistas presentarán iniciativas para que a Xunta se comprometa a dotar ao centro do profesorado necesario de cara ao vindeiro curso escolar, de forma que «se poidan realizar todas esas labores docentes da mellor forma posible».
Bouza explicou que durante a xuntanza tamén se abordaron as necesidades en materia de infraestruturas, derivadas do incremento da matrícula, polo que o deputado socialista esixiu que o Executivo galego inclúa nos orzamentos unha partida específica para acometer as ampliacións necesarias no centro, lembrando que é unha competencia autonómica e advertindo de que «aquí non lle poden botar un balón a outra administración pública».
Fixo un chamamento ao compromiso do Goberno de Rueda coa cidade e co sistema educativo público.
