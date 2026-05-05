A Cidade da Cultura xera un beneficio de 24 millóns á sociedade

Estímase que por cada euro que se realiza de investimento público, o Gaiás devolve 1,7 euros

Cidade da Cultura de Galicia

Cidade da Cultura de Galicia / Jesús Prieto

K.M.

Santiago

A Cidade da Cultura xera á sociedade un valor de 23,92 millóns de euros, segundo o terceiro informe de contabilidade social sobre esta institución. Un informe que analiza os datos do ano 2024, cun incremento respecto ao informe do 2022, exercicio no que o retorno estaba en 23,65 millóns.

O estudo, ao que o Consello da Xunta deu este luns o seu visto e prace, elaborouse seguindo a metodoloxía estandarizada por GEAccounting, que conta co aval de trece universidades, entre elas a de Deusto, ademais dunha ampla lista de empresas privadas.

O informe conclúe que, por cada euro de investimento público que recibe, o Gaiás lle devolve á sociedade 1,7 euros, cifra que ratifica o uso eficiente dos seus recursos públicos —que se sitúa nun resultado igual ou superior a 1—.

A contabilidade social é unha ferramenta que permite medir o valor que unha organización xera para a sociedade, incluíndo non só a súa actividade económica (medida a través da contabilidade tradicional), senón traducindo a valor monetario o seu impacto social, cultural, educativo ou comunitario.

