Estudo de contabilidade
A Cidade da Cultura xera un beneficio de 24 millóns á sociedade
Estímase que por cada euro que se realiza de investimento público, o Gaiás devolve 1,7 euros
K.M.
A Cidade da Cultura xera á sociedade un valor de 23,92 millóns de euros, segundo o terceiro informe de contabilidade social sobre esta institución. Un informe que analiza os datos do ano 2024, cun incremento respecto ao informe do 2022, exercicio no que o retorno estaba en 23,65 millóns.
O estudo, ao que o Consello da Xunta deu este luns o seu visto e prace, elaborouse seguindo a metodoloxía estandarizada por GEAccounting, que conta co aval de trece universidades, entre elas a de Deusto, ademais dunha ampla lista de empresas privadas.
O informe conclúe que, por cada euro de investimento público que recibe, o Gaiás lle devolve á sociedade 1,7 euros, cifra que ratifica o uso eficiente dos seus recursos públicos —que se sitúa nun resultado igual ou superior a 1—.
A contabilidade social é unha ferramenta que permite medir o valor que unha organización xera para a sociedade, incluíndo non só a súa actividade económica (medida a través da contabilidade tradicional), senón traducindo a valor monetario o seu impacto social, cultural, educativo ou comunitario.
- Santiago estrena terraza secreta: un oasis de paz junto al río Sarela para desconectar al atardecer
- Dos bloques, 18 viviendas y una fachada acristalada: así será un nuevo edificio del centro de Santiago
- María José, vecina de Mallou que perderá su casa por el nuevo barrio: 'Es una tomadura de pelo y vamos a pelear
- Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
- Dos estudiantes de Santiago logran la medalla de plata en la Olimpiada Española de Química
- El techno conquista la cima de Santiago: el gran festival que aterriza en la Cidade da Cultura
- Cincuenta estudiantes son reconocidos por su esfuerzo académico en la residencia Almirante Martorell de Santiago
- Santiago reconstruida en digital: la ciudad que vuelve a existir en 3D