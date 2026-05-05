Adiós a la librería Ártico de Santiago tras casi medio siglo: "Nunca me recuperé de la crisis de 2008"

En los más de 40 años que lleva tras el mostrador del número 49 de la Rúa do Vilar, Dolores López ha vendido de todo. "Fui quiosco, papelería... Me dediqué al papel en todas sus formas. Y ahora soy chamarilera", dice entre risas la gerente de la librería Ártico, que enfila sus últimos días antes del cierre.

Colgados en su fachada, varios carteles anuncian la liquidación total por jubilación. Un mensaje con el que es cada vez más fácil tropezarse en la zona vieja de Santiago, que ha visto despedirse en los últimos años a muchos de sus comercios más icónicos.

Un gran número de veces, como en el caso de Ártico, se debe a retiros en los que nadie toma el relevo. Pero también a un contexto social que ha cambiado a un ritmo demasiado vertiginoso como para poder seguirle la pista sin que los comerciantes lleguen a rozar lo que la librera define como "malvivir".

Esa es la sensación con la que se despide el negocio, que bajará la persiana el próximo junio después de casi medio siglo invitando a leer a Compostela. Su propietaria, López, está feliz del periodo de descanso que se avecina, pero también muy cansada de la lucha. "El final ha sido duro. Hubo años que tuve que resistir".

Los cómics del escaparate de la librería Ártico en 2025. / I. C.

De quiosco a 'chamarilería': la evolución de Ártico en Santiago

Cuando la librería Ártico abrió sus puertas en 1983, la Rúa do Vilar era muy distinta a la que hoy cruzan los transeúntes. "Muchas de las casas eran unifamiliares y la gente que vivía en ellas tenía cinco hijos. Hoy viven más personas en un edificio que en toda la calle", asegura la dueña.

También eran tiempos en los que el papel tiraba más y los libros y los útiles de papelería se despachaban fácilmente. A López le interesaba el sector y se lanzó a la aventura, ofreciendo un suministro asegurado de periódicos y revistas a los clientes que entraban en su quiosco.

"Me he reído mucho con ellos. Tenía una clientela magnífica que venía todos los días a por la prensa, con su baronía y su sentido del humor", recuerda la librera, que también contaba en sus estantes con tiras cómicas y libros que tardaban "entre tres o cuatro meses" en dejar de ser novedades, "no como ahora".

Hoy, los que continúan en sus estanterías son una mezcla de títulos que nunca llegaron a venderse y obras de segunda mano. Eso es lo que más ha despachado López en la recta final de su negocio, junto a los tebeos y alguna guía de Compostela que sale de la tienda en julio dentro del bolsillo de algún turista.

La bisutería, la música e incluso la cerámica se fueron convirtiendo en 'apellidos' de Ártico, que fue ampliando su oferta para capear los temporales. Especialmente el de la recesión de comienzos del siglo XXI, de la que, asegura la dueña, nunca ha llegado a salir del todo.

"Si ahora oigo crisis, me quedo impávida, porque yo nunca me recuperé de la crisis del 2008. Tuve que aguantar porque no tenía años para jubilarme, pero hubo gente que fue muy solidaria conmigo y fui parcheando los momentos más complicados", explica la comerciante, mientras le vende un par de pendientes a una clienta.

Es posible que, tras el cierre, se le agite un poco el corazón en el pecho al pasar por delante de los icónicos arcos de su librería. Pero el plan a partir de junio lo tiene claro y no incluye la nostalgia. "Ahora voy a descansar. Ni siquiera voy a hacer yoga", asegura sonriente.