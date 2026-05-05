Feria del Libro de Santiago: Lola López-Menéndez presenta "Ardentía" una saga "de viajes en el tiempo"

Lola López-Menéndez (A Coruña 1974) presenta este martes en la Feria del Libro de Santiago una nueva novela llamada "Ardentía 1890: El naufragio del Serpent", segundo paso de una saga de seis tomos abierta por "Ardentía 1854", ambas obras publicadas por Hércules de Ediciones.

Viajes en el tiempo

"Son viajes en el tiempo. En cada libro, cada personaje protagonista viajas desde una época reciente a una época anterior... Todos empiezan en A Coruña, pero la trama parte desde ahí a otros puntos de Galicia, siempre con la trama relacionada con algún acontecimiento histórico importante. En este segundo libro sale Santiago, aparece el Hostal dos Reis Católicos cuando todavía era casa cuna y también sale Rosalía de Castro. El personaje protagonista va hasta Camariñas en tiempos del naufragio del buque británico Serpent, suceso que da nombre a la Costa da Morte", explica la autora en charla con EL CORREO GALLEGO sobre el suceso que centra "Ardentía 1890".

Lola López-Menéndez visita este martes la caseta de la librería Ler (de Pobra do Caramiñal) de la Feria del Libro de Santiago (en la Alameda), a las 19 horas, como parte de las actividades de la nueva jornada de una Feria del Libro, situada en la Alameda hasta el domingo 10 de mayo y con descuentos del 10 % en todos los libros a la venta. Además, a las 11:30 horas Samuel Ferro firma ejemplares de "A queimada das ánimas" (librería Pedreira) y Miguel Ángel Pérez de "La muerte de Islero e 1492" (caseta de la editorial Con M de mujer), Marilar Aleixandre acude a la caseta de la librería Boulevar (17.30 h.), Samuel Ferro firma en el área de la librería Boulevar (17.30 h.), el mencionado Pérez en la casa de la editorial Con M de mujer (17.30 h.), Félix Carreira firma ejemplares de "El Pechina" en la caseta de Con M de mujer (17.30 h.) y Elba Santiago de " Entre turnos" en esa misma caseta y a la misma hora.

La prensa, clave en su escritura

"La primera novela tiene como protagonista a una chica que viaja desde 1992 a 1854, a la época del cólera en A Coruña. Y esta segunda novela, tiene a un chico por protagonista, que viaja desde 2018 a 1890 y vive la época de la belle epoque, y es una novela más de aventuras cuando va hasta Camariñas" aclara Lola López-Menéndez Sánchez, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y el CEU San Pablo, formación que se nota en esta proyecto.

"La columna de cada novela es la prensa de cada época siempre hay artículos originales, ese es el hilo conductor de cada época", aclara la autora en alusión a su trabajo en hemerotecas y archivos.

Referentes: Galdós y García Márquez

De cara a esta saga que siempre parte de una Noche de San Juan, Lola López-Menéndez Sánchez hizo un guion previo de los seis libros y avanza trabajando en varios a la vez. "El tercero saldrá en 2027 y transcurre entre A Coruña y Vigo y ya estoy con los siguientes", subraya con entusiasmo sobre una saga que mira al ayer desde el hoy, con un algo del puzzle temporal de la famosa película de Robert Zemeckis, "Regreso al futuro", comentamos entre bromas antes de que ella mencione sus referentes más literarios.

"Mi idea era siempre pensar en algo en Galicia como los 'Episodios nacionales', de Benito Pérez Galdós, porque me encanta Galdós, y también 'La comedia humana', de William Saroyan, 'Cien años de soledad', de García Márquez... El periodo en Galicia que va desde 1850 a 1950 es súper interesante", apostilla Lola López-Menéndez.

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Casetas de la Feria del libro de Santiago

La veintena de casetas de este año reciben a: Libraría Agrasar Monforte - Ribeira Sacra, Casa del Libro, Lib. Numax, Boadicea Malafera, Libr. Pedreira, Altamarea / Barlin Libros, Galgo Azul, Con M De Mujer / Libros Indie / Ediciones Whitby, Edelvives, Libraría Cartabón, Boulevar Lib. Edicións, El Faro De Los Tres Mundos, Livraria Aenea, Lorca Libros, Ler Librerías Pobra do Caramiñal, Biblioteca Ánxel Casal, Plasson e Bartleboom / Libros del KO, Astora Comics Santiago y A Gata Tola.