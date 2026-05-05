El adiós a Ángel Brey Castro, el empresario que pintó la identidad de Santiago

La ciudad de Santiago despidió este martes a Ángel Brey Castro, el fundador de Pinturas Ángel Brey, una empresa emblemática de la capital gallega tras seis décadas de actividad en las que se encargó de la decoración de cientos de negocios, locales y viviendas de Compostela y su entorno.

Ángel Brey falleció a los 89 años, dejando tras de sí un importante legado de obras y una empresa que continúa su actividad de mano de dos de sus tres hijos, la segunda generación, con las sedes de Teo y del Ensanche.

De la relevancia de su figura y el cariño que le profesaban tanto la ciudad como el sector de la construcción dio buena muestra el reguero de gente que pasó a lo largo del día por el tanatorio de Boisaca para apoyar a la familia, muy conocida.

A las siete y cuarto de la tarde, en la capilla del tanatorio, se celebró una misa de cuerpo presente que abarrotó las instalaciones, en las que también se dejaron ver integrantes de la corporación municipal, de la política local y algún histórico de la Xunta.

El tanatorio lleno de gente / Jesús Prieto

Una familia muy conocida

Vecino de Ames, Ángel Brey cuenta con un entorno familiar muy conocido . Dos de sus hijos, Juana y José, continúan al frente de la empresa de pintura, mientras que su otro hijo, Javier, se dedica a la docencia. Juana está casada con Luciano Prado, abogado y hermano de la número dos del PPdeG Paula Prado, una de las que ayer pasó por Boisaca.

Además, el hermano de Ángel Brey, José, también fue emprendedor en el sector de la decoración a través de Tapicerías Brey.

La figura del propio Ángel Brey trascendió más allá de las fronteras compostelanas, ya que fue uno de los impulsores de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco), a finales de los años 70 del siglo pasado.