TEATRO
Helena Salgueiro: «O teatro universitario é o berce da nosa cultura»
A aula teatral da Universidade da Coruña (UDC) representa este mércores en Santiago ‘Encrobas 77: a precuela’, dirixida por Helena Salgueiro (20:30 h., Salón Teatro, gratis) na Mostra de Teatro Universitario de Galicia. E este martes, o grupo da USC, El Enredo presenta ‘Catarse’, de Andrew F. Pardo e Noelia Miguéns
Nunha viaxe ata 1977 para falar dun grupo de veciñas das Encrobas (Cerceda) que fixeron unha revolta popular, está a semente da aula teatral da Universidade da Coruña (UDC) para facer "Encrobas 77: a precuela", obra de dirixida por Helena Salgueiro que chega este mércores a Santiago (20:30 h. no Salón Teatro, entrada libre) na Mostra de Teatro Universitario de Galicia. E hoxe mesmo, nese espazo a compañía da USC El Enredo presenta "Catarse", de Andrew F. Pardo e Noelia Miguéns.
«Este tipo de festivais son moi importantes, hai que darlles moito valor porque o teatro universitario e o berce da nosa cultura, hai estaba García Lorca coa Barraca, por exemplo», sinala Helena Salgueiro en conversa con EL CORREO GALLEGO.
"Encrobas 77: a precuela" conta cun elenco formado por Alexandra Rodríguez, Cristina Merino, Goreti Pazos, Irina Casas, Lucía Casal, Lydia Prada, Óscar Blanco, Paco Fuentes, Valentina Lozano e Xulia Castro.
Memoria histórica
«O público axeitado para esta obra pode ser aquel enfocado nas tramas históricas, na memoria histórica e tamén pode as persoas interesadas polo xornalismo porque no conflito franquista tiveron moita importancia as coberturas deses sucesos nos medios, e tamén é unha obra para xente interesada no activismo», engade Salgueiro sobre esa peza dun festival amateur e formativo que as veces fai de chave para o mundo profesional.
Teatro amateur Vs. profesional
«É certo que hai moita xente que agora traballa no teatro profesional e iniciou a súa andaina nas aulas de teatro de Santiago, Ourense ou outras partes, e pola nosa parte, este é un grupo moi heteroxéneo, hai xente que agora mesmo se adica á Administración outra que esta estudando Dereito, outra estuda Psicoloxía, hai moitos perfís e aínda que buscamos a profesionalidade no resultado final hai que ter en conta ata que punto hai que ser profesional para facer bo teatro», comenta sobre o traballo da aula teatral da Universidade da Coruña (UDC).
«Os recursos inflúen moitísimo no resultado final en cousas como os tempos de ensaio, os elementos materiais e o tempo que lle podes adicar á obra, e mesmo no teatro amador ou universitario, tamén pódese traballar cunha actitude profesional, o punto de vista desde o que traballamos nós», remata Helena Salgueiro, dramaturga, poeta, actriz e directora artística da compañía Columna Balteira.
