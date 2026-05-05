Esclerosis lateral amiotrófica
El PP de Santiago reivindica ayudas para personas con ELA
Yolanda Otero insta al bipartito a ir más allá de una declaración institucional y "amosar o seu compromiso coa veciñanza diagnosticada desta enfermidade"
K.M.
El Partido Popular de Santiago reclama al gobierno local que adopte medidas que contribuyan a apoyar a las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), así como a sus familias y cuidadores, al entender que "o goberno nacionalista ten que ir máis alá dunha declaración institucional, debe amosar o seu compromiso coa veciñanza diagnosticada desta enfermidade”, en palabras de la edil popular Yolanda Otero.
Entre las medidas que propone el PP, incluir a este colectivo en las convocatorias de ayudas y programas municipales, así como realizar descuentos o determinar algún tipo de preferencia para las personas con ELA en el acceso a los servicios municipales, además de establecer bonificaciones o ejecuciones en tasas municipales.
Concienciación sobre sus necesidades
Yolanda Otero subraya que “o goberno de BNG e CA debe implicarse e contribuír á mellora da calidade de vida da veciñanza, sobre todo, aos que máis necesidades de apoio precisan, como o son os afectados por esta doenza e debe tamén visibilizar e concienciar sobre as súas necesidades e avanzar en iniciativas que lle axuden a encarar o día a día”.
Considera que “o goberno nacionalista ten que ter claro que nos referimos a veciñas e veciños moi vulnerables, cunha expectativa de vida entre os tres e cinco anos; é dicir, falamos de dignidade humana, non de ideoloxía ou cores políticas”.
Grandes dependientes
Tercera enfermedad neurodegenerativa en cuanto a incidencia, solo por detrás del alzhéimer y el párkinson, la ELA es una de las principales causas de discapacidad y provoca una pérdida gradual de la autonomía de la persona, con un aumento de la discapacidad y la necesidad de apoyo y asistencia de terceras personas para realizar actividades de la vida diaria, hasta convertir al paciente en un gran dependiente y derivando en una situación que también afecta a su familia y cuidadores.
Desde el PP santiagués también se recuerda que en España la cifra de diagnosticados con ELA se sitúa entre las cuatro mil y cinco mil personas, con entre novecientos y mil casos nuevos al año, lo que supone que cada día son diagnosticadas tres personas con esta patología en nuestro país y otras tres mueren como consecuencia de ella.
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