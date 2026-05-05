Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Glorieta FontiñasFiestas AscensiónMIR en SantiagoÁngel Brey CastroGuerra Oriente Medio
instagram

Esclerosis lateral amiotrófica

El PP de Santiago reivindica ayudas para personas con ELA

Yolanda Otero insta al bipartito a ir más allá de una declaración institucional y "amosar o seu compromiso coa veciñanza diagnosticada desta enfermidade"

Una persona diagnosticada de esclerosis lateral amiotrófica.

Una persona diagnosticada de esclerosis lateral amiotrófica. / Freepik

K.M.

Santiago

El Partido Popular de Santiago reclama al gobierno local que adopte medidas que contribuyan a apoyar a las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), así como a sus familias y cuidadores, al entender que "o goberno nacionalista ten que ir máis alá dunha declaración institucional, debe amosar o seu compromiso coa veciñanza diagnosticada desta enfermidade”, en palabras de la edil popular Yolanda Otero.

Entre las medidas que propone el PP, incluir a este colectivo en las convocatorias de ayudas y programas municipales, así como realizar descuentos o determinar algún tipo de preferencia para las personas con ELA en el acceso a los servicios municipales, además de establecer bonificaciones o ejecuciones en tasas municipales.

Concienciación sobre sus necesidades

Yolanda Otero subraya que “o goberno de BNG e CA debe implicarse e contribuír á mellora da calidade de vida da veciñanza, sobre todo, aos que máis necesidades de apoio precisan, como o son os afectados por esta doenza e debe tamén visibilizar e concienciar sobre as súas necesidades e avanzar en iniciativas que lle axuden a encarar o día a día”.

Considera que “o goberno nacionalista ten que ter claro que nos referimos a veciñas e veciños moi vulnerables, cunha expectativa de vida entre os tres e cinco anos; é dicir, falamos de dignidade humana, non de ideoloxía ou cores políticas”.

Grandes dependientes

Tercera enfermedad neurodegenerativa en cuanto a incidencia, solo por detrás del alzhéimer y el párkinson, la ELA es una de las principales causas de discapacidad y provoca una pérdida gradual de la autonomía de la persona, con un aumento de la discapacidad y la necesidad de apoyo y asistencia de terceras personas para realizar actividades de la vida diaria, hasta convertir al paciente en un gran dependiente y derivando en una situación que también afecta a su familia y cuidadores.

Noticias relacionadas y más

Desde el PP santiagués también se recuerda que en España la cifra de diagnosticados con ELA se sitúa entre las cuatro mil y cinco mil personas, con entre novecientos y mil casos nuevos al año, lo que supone que cada día son diagnosticadas tres personas con esta patología en nuestro país y otras tres mueren como consecuencia de ella.

TEMAS

  1. Santiago estrena terraza secreta: un oasis de paz junto al río Sarela para desconectar al atardecer
  2. Dos bloques, 18 viviendas y una fachada acristalada: así será un nuevo edificio del centro de Santiago
  3. María José, vecina de Mallou que perderá su casa por el nuevo barrio: 'Es una tomadura de pelo y vamos a pelear
  4. Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
  5. El techno conquista la cima de Santiago: el gran festival que aterriza en la Cidade da Cultura
  6. Cincuenta estudiantes son reconocidos por su esfuerzo académico en la residencia Almirante Martorell de Santiago
  7. Santiago reconstruida en digital: la ciudad que vuelve a existir en 3D
  8. La Guardia Civil investiga a dos personas por el uso fraudulento de una tarjeta de tacógrafo en Santiago

El PP de Santiago reivindica ayudas para personas con ELA

El PP de Santiago reivindica ayudas para personas con ELA

Tanxugueiras abre as festas da Ascensión e presenta ‘O Cuarto’ no arranque da celebración máis agardada polos picheleiros

Tanxugueiras abre as festas da Ascensión e presenta ‘O Cuarto’ no arranque da celebración máis agardada polos picheleiros

Una mujer queda atrapada en el interior de su coche después de volcar en la salida de la autovía Brión-Santiago

Una mujer queda atrapada en el interior de su coche después de volcar en la salida de la autovía Brión-Santiago

Siete operarios y una semana de trabajo para montar la noria de la Ascensión en Santiago: "Es una de las más grandes de Europa"

Siete operarios y una semana de trabajo para montar la noria de la Ascensión en Santiago: "Es una de las más grandes de Europa"

Feria del Libro de Santiago: Lola López-Menéndez presenta "Ardentía" una saga "de viajes en el tiempo"

Feria del Libro de Santiago: Lola López-Menéndez presenta "Ardentía" una saga "de viajes en el tiempo"

A Cidade da Cultura xera un beneficio de 24 millóns á sociedade

A Cidade da Cultura xera un beneficio de 24 millóns á sociedade

Nova glorieta en Fontiñas entre as rúas Londres, Lisboa e Dublín

Nova glorieta en Fontiñas entre as rúas Londres, Lisboa e Dublín

Bouza esixe medios para un IESdo Sar con máis alumnos

Bouza esixe medios para un IESdo Sar con máis alumnos
Tracking Pixel Contents