El programa 'Fiesta' destapa los deseos sexuales de Alfonso Basterra ante su posible salida de prisión: "Estoy más salido que Errejón"

Hace poco más de un mes Alfonso Basterra, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta en Teo en septiembre de 2013 y que se encuentra en la cárcel de Topas, obtenía el visto bueno por parte del juez de Vigilancia Penitenciaria de Salamanca para disfrutar de su primer permiso penitenciario. Un dictamen que fue recurrido por la Fiscalía de Salamanca, argumentando que la Junta de Tratamiento de Topas votó 8-1 en contra de esta decisión, a lo que sumó la gravedad del delito, que tres cuartos de la pena se cumplen en marzo del 2027 y que la pena no se completa hasta 2031. Además, también señaló la falta de asunción de responsabilidad por parte del periodista y la negación de los hechos.

Imagen del centro penitenciario de Topas, en Salamanca / EFE

Debido a esta revisión judicial, los planes de Basterra de salir de prisión para disfrutar su primer permiso penitenciario están aparcados desde entonces, ya que ahora, deberá esperar a la decisión que adopte la Audiencia de Salamanca. Un retraso que, a tenor de las supuestas declaraciones que habría hecho y que ha dado a conocer este fin de semana el programa de Telecinco 'Fiesta', se le debe estar haciendo muy largo por su deseo de intimar con alguna mujer una vez esté en la calle.

"Estoy más salido que Errejón"

Tal y como asegura el colaborador del popular espacio de televisión Alejandro Entrambasaguas, Basterra habría comentado que "estoy más salido que en tiempos juveniles... o como Errejón últimamente". Unas declaraciones que habrían sorprendido a la gente de su entorno y las cuales según Entrambasaguas, "llaman la atención por compararse a un político que ha sido procesado por un delito de abuso sexual".

Una apetencia sexual casi obsesiva

Otra de las frases que el programa Fiesta pone en boca de Alfonso Basterra sería la de "cómo me enfrentaré a esa situación tras tantos años de abstinencia". Unos pensamientos que Entrambasaguas califica de "apetencia sexual casi obsesiva", y a los que según la información del periodista, Basterra añadió sus futuros planes: "Voy a dedicarme a vivir y a pasarlo bien a mi manera. Ir al gimnasio plagado de cuarentones multi operadas y siliconadas".

Una expresión machista que causó gran indignación en la presentadora Emma García y también entre sus invitados, como la psiquiatra forense Patricia Alcaraz, la cual calificó estas declaraciones de "muy torpes" y que demuestran que Basterra "no respeta al ser humano".

Asimismo, la forense apuntó que estas supuestas frases que habría dicho Alfonso Basterra, ponen de manifiesto "la frialdad" del condenado y que aunque judicialmente puede que no tengan peso, siguen mostrando "que no tiene ningún cargo de conciencia".